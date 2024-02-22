rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью

Губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью

22 февраля 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney
Глава Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию со сработавшей системой ПВО, сообщил он в Telegram.

Губернатор рассказал, что система ПВО сработала ночью и удачно атаковала цель. По его словам, на земле никаких разрушений не было и военнослужащие продолжают дежурство, чтобы жители находились в безопасности.

Подробности о ситуации рассказали в Минобороны и уточнили, что киевский режим хотел совершить теракт. Для этого он задействовал зенитную ракету С-200, которую переделали, чтобы атаковать наземные цели.

Системы ПВО сбили ракету над Ростовской областью
Узнать подробнее

«Низкий поклон ребятам из ПВО за наш спокойный отдых. Сил и здоровья нашим защитникам», — написали пользователи в соцсетях.

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Системы ПВО сбили ракету над Ростовской областьюГлава Ростовской области Голубев рассказал, что сбила система ПВО 16 февраляПВО сработало в Новошахтинске по воздушным целям вечером 16 февраля
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Голубев#Киевский режим#Происшествия#Зенитная ракета С-200
Подпишитесь
В Ростовской области разоблачают фейки и запрещают чиновникам уезжать за границу
Вчера, 15:06
Население Ростовской области продолжает вымирать
Вчера, 18:03
Эксперт Левченко рассказал, как ямочный ремонт спасет дороги от разрушения в Ростове
Вчера, 18:08
Власти рассказали, что возведут в Кривошлыковском, 4 в Ростове
Вчера, 17:08
В Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП
Вчера, 15:58
В Ростовской области умерли 134 новорожденных ребенка
Вчера, 13:22