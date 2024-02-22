Губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Губернатор рассказал, что система ПВО сработала ночью и удачно атаковала цель. По его словам, на земле никаких разрушений не было и военнослужащие продолжают дежурство, чтобы жители находились в безопасности.
Подробности о ситуации рассказали в Минобороны и уточнили, что киевский режим хотел совершить теракт. Для этого он задействовал зенитную ракету С-200, которую переделали, чтобы атаковать наземные цели.
«Низкий поклон ребятам из ПВО за наш спокойный отдых. Сил и здоровья нашим защитникам», — написали пользователи в соцсетях.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, как нужно отвечать на атаки БПЛА Украины. Материал на эту тему читайте по ссылке.