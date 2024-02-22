Китай пришлет обратно в США гигантских панд

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Это произойдет примерно через пять лет после того, как Китай вернул предыдущих арендованных медведей.
Меган Оуэн из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего отметила, что китайская сторона проявила большой энтузиазм в отношении возобновления сотрудничества. Об этом пишет RTVI со ссылкой на Associated Press.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на возвращение китайских панд после встречи с президентом США Джо Байденом в ноябре 2023 года.
Первые китайские панды появились в США после нормализации отношений между двумя странами в 1972 году. С тех пор они живут в зоопарках по всему миру на правах аренды, за которую Китай получает значительные суммы денег каждый год.
В 2024 году все панды, арендованные Китаем для американских зоопарков, должны быть возвращены на родину. Некоторые из них уже должны были вернуться в Китай, но отправка была отложена из-за пандемии COVID-19. Кроме того, Китай больше не считает гигантских панд исчезающим видом и может отказаться от сотрудничества с зарубежными зоопарками в области разведения этих медведей.