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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Китай пришлет обратно в США гигантских панд

22 февраля 2024, 15:49
Китай собирается доставить в зоопарк Сан-Диего новую пару огромных панд, возобновляя программу сотрудничества с США. Представители администрации зоопарка сообщили, что если будут получены все необходимые разрешения и документы, две панды — самец и самка — прибудут в Сан-Диего в конце лета 2024 года.

Это произойдет примерно через пять лет после того, как Китай вернул предыдущих арендованных медведей.

Меган Оуэн из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего отметила, что китайская сторона проявила большой энтузиазм в отношении возобновления сотрудничества. Об этом пишет RTVI со ссылкой на Associated Press.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на возвращение китайских панд после встречи с президентом США Джо Байденом в ноябре 2023 года.

Первые китайские панды появились в США после нормализации отношений между двумя странами в 1972 году. С тех пор они живут в зоопарках по всему миру на правах аренды, за которую Китай получает значительные суммы денег каждый год.

В 2024 году все панды, арендованные Китаем для американских зоопарков, должны быть возвращены на родину. Некоторые из них уже должны были вернуться в Китай, но отправка была отложена из-за пандемии COVID-19. Кроме того, Китай больше не считает гигантских панд исчезающим видом и может отказаться от сотрудничества с зарубежными зоопарками в области разведения этих медведей.

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