Китай пришлет обратно в США гигантских панд

В 2024 году все панды, арендованные Китаем для американских зоопарков, должны быть возвращены на родину. Некоторые из них уже должны были вернуться в Китай, но отправка была отложена из-за пандемии COVID-19. Кроме того, Китай больше не считает гигантских панд исчезающим видом и может отказаться от сотрудничества с зарубежными зоопарками в области разведения этих медведей.