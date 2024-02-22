Концессию на модернизацию трамвая в Ростове заключили на 25 лет

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Во вторник, 20 февраля, на портале правовой информации появилось распоряжение донского правительства за подписью губернатора Василия Голубева о заключении концессии с компанией «Синара — Городские Транспортные решения Ростов-на-Дону».
Согласно тексту документа, это распоряжение станет дополнением к основному концессионному соглашению. Так распоряжение уточняет, что срок действия распространяется на 25 лет с даты вступления соглашения в силу. Приложение к документу выпустили из-за субсидирования проекта Министерством транспорта РФ.
Напомним, в рамках сотрудничества Ростовской области с компанией «Синара» планируется построить или модернизировать почти 120 километров трамвайных путей, построить несколько депо, а также закупить несколько десятков трамваев, которые будут перевозить ростовчан и гостей города. Стоимость проекта оценили в 61 миллиард рублей.