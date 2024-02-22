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Донские власти на 25 лет заключили концессию на модернизацию ростовского трамвая

Концессию на модернизацию трамвая в Ростове заключили на 25 лет

22 февраля 2024, 13:29
Фото: rostovgazeta.ru
Донские власти на 25 лет заключили концессию на модернизацию ростовского трамвая
Правительство Ростовской области опубликовало распоряжение о заключении концессии с компанией «Синара» сроком 25 лет, документ появился на портале правовой информации.

Во вторник, 20 февраля, на портале правовой информации появилось распоряжение донского правительства за подписью губернатора Василия Голубева о заключении концессии с компанией «Синара — Городские Транспортные решения Ростов-на-Дону».

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Согласно тексту документа, это распоряжение станет дополнением к основному концессионному соглашению. Так распоряжение уточняет, что срок действия распространяется на 25 лет с даты вступления соглашения в силу. Приложение к документу выпустили из-за субсидирования проекта Министерством транспорта РФ.

Напомним, в рамках сотрудничества Ростовской области с компанией «Синара» планируется построить или модернизировать почти 120 километров трамвайных путей, построить несколько депо, а также закупить несколько десятков трамваев, которые будут перевозить ростовчан и гостей города. Стоимость проекта оценили в 61 миллиард рублей.

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