Концессию на модернизацию трамвая в Ростове заключили на 25 лет

Напомним, в рамках сотрудничества Ростовской области с компанией «Синара» планируется построить или модернизировать почти 120 километров трамвайных путей, построить несколько депо, а также закупить несколько десятков трамваев, которые будут перевозить ростовчан и гостей города. Стоимость проекта оценили в 61 миллиард рублей.