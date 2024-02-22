Лжецелительница Мария Морено «нагадала» себе 2 млн руб и тюремный срок в Ростове

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Суд в Ростове вынес приговор Марии Белашовой, известной также как целитель Мария Морено. Ее признали виновной в мошенничестве и покушении на мошенничество.
В течение трех лет псевдоцелитель обманом выманивала у клиентов деньги, предлагая оказать свои магические услуги. Белашова переписывалась с ними, убеждая, что может навести «порчу» или провести другие обряды. Жертвами несостоявшейся гадалки стали 30 человек. С них она успела получить два миллиона рублей.
Суд отправил псевдоцелителя в колонию на пять лет.
Ранее от миллиона вместо порчи избавились две жительницы Ростовской области.