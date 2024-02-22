Лжецелительница Мария Морено «нагадала» себе 2 млн руб и тюремный срок в Ростове

В течение трех лет псевдоцелитель обманом выманивала у клиентов деньги, предлагая оказать свои магические услуги. Белашова переписывалась с ними, убеждая, что может навести «порчу» или провести другие обряды. Жертвами несостоявшейся гадалки стали 30 человек. С них она успела получить два миллиона рублей.