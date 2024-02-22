rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Лжецелительница Мария Морено «нагадала» себе 2 млн руб и тюремный срок в Ростове

Лжецелительница Мария Морено «нагадала» себе 2 млн руб и тюремный срок в Ростове

22 февраля 2024, 09:46
Фото: pxhere
Лжецелительница Мария Морено «нагадала» себе 2 млн руб и тюремный срок в Ростове
30 человек стали жертвами обмана псевдоцелителя Марии Морено, рассказали в ростовской прокуратуре.

Суд в Ростове вынес приговор Марии Белашовой, известной также как целитель Мария Морено. Ее признали виновной в мошенничестве и покушении на мошенничество.

В течение трех лет псевдоцелитель обманом выманивала у клиентов деньги, предлагая оказать свои магические услуги. Белашова переписывалась с ними, убеждая, что может навести «порчу» или провести другие обряды. Жертвами несостоявшейся гадалки стали 30 человек. С них она успела получить два миллиона рублей.

Гадалка София из Волгодонска оказалась мужчиной
Узнать подробнее

Суд отправил псевдоцелителя в колонию на пять лет.

Ранее от миллиона вместо порчи избавились две жительницы Ростовской области.

Читайте также:
Суд сократил срок экс-руководителю ростовского филиала РоссельхозбанкаПрезидент Путин назначил двух судей в Ростовской областиПьяный рецидивист из Ростовской области до смерти забил знакомого руками
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Психолог Разумовская объяснила всплеск жестокости в 90-х в Ростове-на-Дону
Вчера, 18:09
Стало известно, что за ракету сбили над Ростовской областью
Сегодня, 04:42
Население Ростовской области продолжает вымирать
Вчера, 18:03
Губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью
Сегодня, 05:13
Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому
Сегодня, 06:12