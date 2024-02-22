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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Массовое ДТП парализовалО движение на трассе Ростов — Таганрог. Показываем на карте

Массовое ДТП парализовало движение на трассе Ростов — Таганрог. Показываем на карте

22 февраля 2024, 12:30
Фото: иллюстрация / ДПЧС по РО
Массовое ДТП парализовалО движение на трассе Ростов — Таганрог. Показываем на карте

Массовая авария с фурами парализовала движение на трассе Ростов — Таганрог

На трассе Ростов — Таганрог появилась огромная пробка из-за аварии с несколькими машинами, сообщили пользователи в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что на трассе столкнулись несколько фургонов, «Газелей» и легковых автомобилей. По их словам, в одном из автомобиле оказался зажат водитель.

«Огромные пробки в обе стороны», — предупреждают водителей.

Согласно данным онлайн-карт, длина пробки превышает 13 километров. Затор начинается в районе Новоприморского и заканчивается возле Синявского. Стоит значок, что произошла автоавария.

«Огромные пробки в обе стороны», — предупреждают водителей.«Огромные пробки в обе стороны», — предупреждают водителей.
«Огромные пробки в обе стороны», — предупреждают водителей.«Огромные пробки в обе стороны», — предупреждают водителей.
«Огромные пробки в обе стороны», — предупреждают водителей.
Фото: ТГ канал Rostovinside
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Массовое ДТП парализовалО движение на трассе Ростов — Таганрог. Показываем на карте
Видео: ТГ канал Rostovinside

Добавим, что на других участках дороги движение сейчас свободно.

Ранее четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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