Массовое ДТП парализовало движение на трассе Ростов — Таганрог. Показываем на карте

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Очевидцы рассказали, что на трассе столкнулись несколько фургонов, «Газелей» и легковых автомобилей. По их словам, в одном из автомобиле оказался зажат водитель.
«Огромные пробки в обе стороны», — предупреждают водителей.
Согласно данным онлайн-карт, длина пробки превышает 13 километров. Затор начинается в районе Новоприморского и заканчивается возле Синявского. Стоит значок, что произошла автоавария.
Добавим, что на других участках дороги движение сейчас свободно.
Ранее четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково». С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.