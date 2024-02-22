Модульбанк изменил ставку для моментальных массовых переводов на карты физлиц

Глава правления Модульбанка Павел Семенов отмечает, что их собственный сервис моментальных массовых переводов позволяет осуществлять переводы с расчетного счета на счета физических лиц просто по номеру карты или номеру телефона. Он подчеркивает, что такой способ перевода обеспечивает моментальный перевод средств, в отличие от традиционных банковских переводов, которые могут занять длительное время.