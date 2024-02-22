Модульбанк изменил ставку для моментальных массовых переводов на карты физлиц

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Этот вид сервиса становится удобной альтернативой для предпринимателей, заменяя традиционные переводы с расчетных счетов по реквизитам, пишет gorod55.ru.
Глава правления Модульбанка Павел Семенов отмечает, что их собственный сервис моментальных массовых переводов позволяет осуществлять переводы с расчетного счета на счета физических лиц просто по номеру карты или номеру телефона. Он подчеркивает, что такой способ перевода обеспечивает моментальный перевод средств, в отличие от традиционных банковских переводов, которые могут занять длительное время.
Эти сервисы также позволяют отправлять деньги в любую точку мира за считанные минуты, что делает их удобными для международных переводов. Важно отметить, что многие из таких сервисов предлагают низкие комиссии за переводы. Например, Модульбанк установил минимальную ставку на рынке для моментальных массовых выплат на карты физических лиц — всего 0,5%.
Для обеспечения безопасности пользователей и защиты от мошенничества сервисы моментальных массовых переводов применяют современные технологии шифрования и аутентификации и совершенствуют функционал.
Через службу клиентской поддержки банка предприниматели могут подключиться к API. Часто именно такое подключение они используют для взаиморасчетов с сотрудниками, контрагентами и другими физическими лицами. Благодаря работе по API бизнесмены получают дополнительные возможности, такие как выпуск собственных токенов.
Стоит отметить, что развитие сервисов моментальных массовых переводов зависит от законодательства стран, в которых они функционируют. В России, где нет ограничений на использование таких сервисов, это становится одним из ключевых направлений развития финансовых технологий.