Морозы будут сохраняться в Ростовской области до конца февраля

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В четверг и пятницу, 22 и 23 февраля, средняя температура днем составит +2 градусов. Синоптики обещают облачную погоду и без осадков.
С субботы по вторник прогнозирут солнечную погоду, а температура может подняться до +4 градусов. В это время усилится ветер до 8 метров в секунду. В среду пройдут дожди, но на температуру это не повлияет.
Добавим, что каждую ночь температура будет опускаться ниже нуля. Столбики термометров покажут около -4 градусов.
Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.