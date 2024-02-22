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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Морозы будут сохраняться в Ростовской области до конца февраля

Морозы будут сохраняться в Ростовской области до конца февраля

22 февраля 2024, 06:04
Фото: 1MI
В Ростовской области в ночное время будет сохраняться морозная погода до конца февраля, сообщили синоптики.

В четверг и пятницу, 22 и 23 февраля, средняя температура днем составит +2 градусов. Синоптики обещают облачную погоду и без осадков.

С субботы по вторник прогнозирут солнечную погоду, а температура может подняться до +4 градусов. В это время усилится ветер до 8 метров в секунду. В среду пройдут дожди, но на температуру это не повлияет.

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Добавим, что каждую ночь температура будет опускаться ниже нуля. Столбики термометров покажут около -4 градусов.

Ранее стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Морозы#Февраль
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