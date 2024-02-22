На ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей

Во вторник, 20 февраля, ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» объявил конкурс для поиска подрядчика, который займется ремонтом и устройством защитных слоев на автодороге А-135, подъездной дороге от магистрали «Дон» к Ростову. Речь идет о проведении работ на двухкилометровом участке Северного подъезда Ростова. Максимальная стоимость контракта составила 60,47 миллиона рублей.