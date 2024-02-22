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Published Сегодня, 17:26

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

На ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей

На ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей

22 февраля 2024, 17:26
Фото: 1MI
На ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей
В Ростовской области на ремонт Северного подъезда Ростова с устройством защитных слоев дороги потратят более 60 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

Во вторник, 20 февраля, ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» объявил конкурс для поиска подрядчика, который займется ремонтом и устройством защитных слоев на автодороге А-135, подъездной дороге от магистрали «Дон» к Ростову. Речь идет о проведении работ на двухкилометровом участке Северного подъезда Ростова. Максимальная стоимость контракта составила 60,47 миллиона рублей.

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За эти деньги подрядчику предстоит провести комплекс работ по организации дорожного движения, произвести фрезерование асфальта, демаркировать линию дорожной разметки из термопластика, устроить защитные слои дороги, а также нанести временную разметку. Гарантия работ должна составить 1,5 года. Работы необходимо закончить до 27 августа 2024 года.

Прием заявок от кандидатов на контракт закончится 7 марта, победителя конкурса объявят через пять дней.

Ранее правозащитник объяснил, почему в Ростове быстро разрушаются дороги.

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