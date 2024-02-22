На ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Во вторник, 20 февраля, ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» объявил конкурс для поиска подрядчика, который займется ремонтом и устройством защитных слоев на автодороге А-135, подъездной дороге от магистрали «Дон» к Ростову. Речь идет о проведении работ на двухкилометровом участке Северного подъезда Ростова. Максимальная стоимость контракта составила 60,47 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчику предстоит провести комплекс работ по организации дорожного движения, произвести фрезерование асфальта, демаркировать линию дорожной разметки из термопластика, устроить защитные слои дороги, а также нанести временную разметку. Гарантия работ должна составить 1,5 года. Работы необходимо закончить до 27 августа 2024 года.
Прием заявок от кандидатов на контракт закончится 7 марта, победителя конкурса объявят через пять дней.
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