На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
В пятницу, 23 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода со снегом, туманом, изморозью и гололедицей. Скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью опустится от -2 до -12 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов.
В субботу, 24 февраля, ветер станет еще сильнее, его скорость увеличится до 18 метров в секунду. Хотя осадков и не ожидается, погода станет холоднее. Ночью ударят 13-градусные морозы, днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Только на юге возможно потепление до +6 градусов.
В последний день праздничных выходных, 25 февраля, дончан ожидает сильный ветер с гололедицей и ночными заморозками до -15 градусов, однако в течение дня воздух начнет прогреваться, пока температура не поднимется до +5 градусов.
Ранее климатолог Иошпа рассказал, когда ростовчанам ожидать завершения холодов.