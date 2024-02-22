На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов

В субботу, 24 февраля, ветер станет еще сильнее, его скорость увеличится до 18 метров в секунду. Хотя осадков и не ожидается, погода станет холоднее. Ночью ударят 13-градусные морозы, днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Только на юге возможно потепление до +6 градусов.