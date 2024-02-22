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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов

На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов

22 февраля 2024, 18:08
Фото: Изображение Midjourney
На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов
В Ростовской области ожидаются 15-градусные морозы и снег, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

В пятницу, 23 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода со снегом, туманом, изморозью и гололедицей. Скорость ветра увеличится до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью опустится от -2 до -12 градусов, днем воздух прогреется до +3 градусов.

Морозы до -10 градусов и снегопад ждут Ростовскую область 23 февраля
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В субботу, 24 февраля, ветер станет еще сильнее, его скорость увеличится до 18 метров в секунду. Хотя осадков и не ожидается, погода станет холоднее. Ночью ударят 13-градусные морозы, днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Только на юге возможно потепление до +6 градусов.

В последний день праздничных выходных, 25 февраля, дончан ожидает сильный ветер с гололедицей и ночными заморозками до -15 градусов, однако в течение дня воздух начнет прогреваться, пока температура не поднимется до +5 градусов.

Ранее климатолог Иошпа рассказал, когда ростовчанам ожидать завершения холодов.

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