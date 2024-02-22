Охотники из Саратовской области застрелили волка-мутанта

Posted 22 февраля 2024, 16:11
Published 22 февраля 2024, 16:11
Modified 26 февраля 2024, 06:29
Updated 26 февраля 2024, 06:29
Иногда серые волки могут иметь такую окраску из-за генетической мутации, пишет ИА «Взгляд-инфо».
В комитете напомнили, что волки причиняют значительный ущерб охотничьим ресурсам и время от времени атакуют домашних животных.
Охота на волка в угодьях Саратовской области будет продолжаться до 31 марта с целью поддержания численности этих животных на стабильно низком уровне — около ста особей.