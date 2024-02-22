Охотники из Саратовской области застрелили волка-мутанта

Согласно информации от комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, за прошедшую неделю в регионе было убито семь волков. Два из них были застрелены в Балтайском районе, а пять — в Хвалынском. Один из пойманных волков оказался особенным: он был черного цвета.

Иногда серые волки могут иметь такую окраску из-за генетической мутации, пишет ИА «Взгляд-инфо». В комитете напомнили, что волки причиняют значительный ущерб охотничьим ресурсам и время от времени атакуют домашних животных. Охота на волка в угодьях Саратовской области будет продолжаться до 31 марта с целью поддержания численности этих животных на стабильно низком уровне — около ста особей.