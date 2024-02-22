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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Барбер рассказал, как ростовские парикмахерские штрафуют за звучание музыки

Парикмахерские в Ростове стали штрафовать из-за музыки

22 февраля 2024, 13:27
Фото: 1MI
Барбер рассказал, как ростовские парикмахерские штрафуют за звучание музыки
Мастер и директор барбершопа Иван Еременко сообщил корреспонденту RostovGazeta, что ростовские парикмахерские якобы стали наказывать штрафом за играющую в помещении музыку.

По словам собеседника, среди ростовских парикмахерских стала распространяться информация, что за музыку в местах общественного пользования теперь возможно могут привлечь к штрафу.

«Одному ростовскому салону уже выписали штраф. Туда пришел клиент, записал на диктофон несколько песен, причем и зарубежные, которые звучали. За это салону выписали штраф», — отмечает Иван Еременко.

Спикер разъясняет, что звучание музыки в общественных местах, дескать, расценивается как использование чужой интеллектуальной собственности для обогащения.

Контролируют это две организации. Поэтому если руководители парикмахерских хотят, чтобы музыка для их посетителей звучала и впредь, следует заключить с ними договор.

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Спикер разъясняет, что звучание музыки расценивается как использование для обогащения чужой интеллектуальной собственности в общественных местах.Спикер разъясняет, что звучание музыки расценивается как использование для обогащения чужой интеллектуальной собственности в общественных местах.
Спикер разъясняет, что звучание музыки расценивается как использование для обогащения чужой интеллектуальной собственности в общественных местах.
Фото: 1MI

«Стоит это 4,5 тысячи рублей с одной компанией. Договоры с двумя компаниями обойдутся в 9 тысяч рублей ежемесячно, — уточняет директор барбершопа. — Но позвольте, никто в парикмахерских не зарабатывает на музыке. Она звучит фоном и только лишь для того, чтобы люди не сидели в тишине. Однако даже радио и телевидение включать в салонах без разрешающего договора теперь якобы запрещено».

Остается только предполагать, продолжит ли теперь звучать музыка в спортивных залах, в кафе и ресторанах, частных кабинетах стоматологии в Ростове и во многих других местах, которые являются общественными. Информация уточняется.

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