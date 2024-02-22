Парикмахерские в Ростове стали штрафовать из-за музыки

«Стоит это 4,5 тысячи рублей с одной компанией. Договоры с двумя компаниями обойдутся в 9 тысяч рублей ежемесячно, — уточняет директор барбершопа. — Но позвольте, никто в парикмахерских не зарабатывает на музыке. Она звучит фоном и только лишь для того, чтобы люди не сидели в тишине. Однако даже радио и телевидение включать в салонах без разрешающего договора теперь якобы запрещено».