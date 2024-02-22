rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Букеты цветов подорожают на 15-20% в Ростове к 8 Марта

Поставщики готовятся взвинтить цены на цветы в Ростове к 8 Марта

22 февраля 2024, 06:41
Фото: 1MI
Букеты цветов подорожают на 15-20% в Ростове к 8 Марта

Цветы подорожают на 15-20% в Ростове к 8 Марта

Из-за проблем с логистикой и повышения оптовых цен вырастет стоимость цветов к 8 Марта, сообщают аналитики «Чек Индекс».

В сравнении с ценами за прошлый год подорожание букетов в среднем составит 15-20%. В начале февраля средний чек за покупку цветов в магазинах выходил в сумму 2 632 рубля — это на 18% больше, чем годом ранее. Если заказывать цветы онлайн, то придется заплатить еще больше. В среднем — около 3 336 рублей (рост год к году составляет 20%).

Ретро-поезд выйдет на маршрут «Ростов — Таганрог» 23 февраля и 8 марта
Узнать подробнее

На ценообразование влияет сразу несколько факторов. Например, повышенный спрос. К 8 Марта цветы традиционно дорожают на примерно 25%. Также свою лепту внесли повышенные затраты продавцов на логистику и рост оптовых цен.

Ранее сообщалось, что власти в Ростовской области потратят 1,5 миллиона рублей на букеты.

Читайте также:
В магазинах Ростова начали поштучно продавать куриные яйцаРостовчане стали массово скупать золотоПсихолог объяснил, почему мужчины в Ростове отказываются поздравлять женщин с 8 Марта
#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Праздник#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Психолог Разумовская объяснила всплеск жестокости в 90-х в Ростове-на-Дону
Вчера, 18:09
Стало известно, что за ракету сбили над Ростовской областью
Сегодня, 04:42
Население Ростовской области продолжает вымирать
Вчера, 18:03
Губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью
Сегодня, 05:13
Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому
Сегодня, 06:12