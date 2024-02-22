Поставщики готовятся взвинтить цены на цветы в Ростове к 8 Марта

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В сравнении с ценами за прошлый год подорожание букетов в среднем составит 15-20%. В начале февраля средний чек за покупку цветов в магазинах выходил в сумму 2 632 рубля — это на 18% больше, чем годом ранее. Если заказывать цветы онлайн, то придется заплатить еще больше. В среднем — около 3 336 рублей (рост год к году составляет 20%).
На ценообразование влияет сразу несколько факторов. Например, повышенный спрос. К 8 Марта цветы традиционно дорожают на примерно 25%. Также свою лепту внесли повышенные затраты продавцов на логистику и рост оптовых цен.
Ранее сообщалось, что власти в Ростовской области потратят 1,5 миллиона рублей на букеты.