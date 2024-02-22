Правозащитник Левченко рассказал, почему в Ростове разрушаются дороги

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Собеседник рассказывает, что самый крупный ремонт дорог в Ростове был проведен к ЧМ-2018 по футболу. Еще тогда представители Народного Фронта привлекли независимых экспертов чтобы проверить качество дорог.
Результаты на отдельно взятых десяти объектах оказались неутешительными. По данным исследований, качество дорог серьезно отставало от норматива.
«Тогда мы и заявляли, что дороги в городе долго не простоят. Разрушаться они будут все сразу, что, собственно, и происходит сейчас», — отмечает Сергей Левченко.
Эксперт предупреждает, что пока еще разрушения не слишком критичные. Зима была щадящей, поэтому дороги не особо пострадали.
Подробнее о состоянии дорог в донской столице — в большом материале RostovGazeta.