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Published Сегодня, 08:12

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Эксперт Левченко рассказал, почему в Ростове разрушаются дороги

Правозащитник Левченко рассказал, почему в Ростове разрушаются дороги

22 февраля 2024, 08:12
Фото: 1MI
Эксперт Левченко рассказал, почему в Ростове разрушаются дороги
Жалобы на качество дорог, и, особенно, в Ростове-на-Дону, поступают сегодня, сообщил RostovGazeta эксперт в области дорожного строительства, представитель Народного фронта Ростовской области, правозащитник Сергей Левченко.

Собеседник рассказывает, что самый крупный ремонт дорог в Ростове был проведен к ЧМ-2018 по футболу. Еще тогда представители Народного Фронта привлекли независимых экспертов чтобы проверить качество дорог.

Результаты на отдельно взятых десяти объектах оказались неутешительными. По данным исследований, качество дорог серьезно отставало от норматива.

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«Тогда мы и заявляли, что дороги в городе долго не простоят. Разрушаться они будут все сразу, что, собственно, и происходит сейчас», — отмечает Сергей Левченко.

Эксперт предупреждает, что пока еще разрушения не слишком критичные. Зима была щадящей, поэтому дороги не особо пострадали.

Подробнее о состоянии дорог в донской столице — в большом материале RostovGazeta.

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