Премия для журналистов имени Бориса Максудова будет проводиться каждый год

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Учредителем премии выступил Союз журналистов Краснодарского края при поддержке регионального департамента информационной политики.
Премия будет ежегодной. В этом году номинации будут посвящены спецоперации, поддержке фронта, восстановлению новых регионов, пишет kubanpress.ru.
Борис Максудов получил смертельное ранение во время съемок в Запорожской области. Карьеру журналиста он начал в Краснодарском крае. Он работал в ГТРК «Сочи», позже возглавлял корпункт «ТВ Центра» в Сочи и Крыму.
Борис с первого дня работал в зоне СВО, неоднократно был в командировках в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Посмертно журналист был награждён орденом Мужества.
В роли судей конкурса выступят известные представители медийной индустрии, включая директора филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николая Долгачева и первого заместителя председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александра Малькевича.
Долгачев рассказал, что помнит Максудова как настоящего профессионала, который оставался достойным человеком в любых ситуациях.
Александр Малькевич объявил, что одна из целей нового конкурса — напомнить журналистам, особенно молодым, о коллеге, не пожалевшем жизни ради донесения правдивой информации.
В рамках премии предусмотрено четыре номинации: телевидение, радио, печатные и интернет-СМИ, а также фотожурналистика. Итоги премии будут подведены к концу апреля, а награждение победителей состоится в начале мая в Сочи. Лауреаты получат дипломы и денежные призы.
Работы для участия в конкурсе можно отправлять по электронной почте или через специальную форму на официальном портале премии.