Премия для журналистов имени Бориса Максудова будет проводиться каждый год

В рамках премии предусмотрено четыре номинации: телевидение, радио, печатные и интернет-СМИ, а также фотожурналистика. Итоги премии будут подведены к концу апреля, а награждение победителей состоится в начале мая в Сочи. Лауреаты получат дипломы и денежные призы.