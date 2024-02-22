rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Премия для журналистов имени Бориса Максудова будет проводиться каждый год

Премия для журналистов имени Бориса Максудова будет проводиться каждый год

22 февраля 2024, 14:43
Фото: 1MI
Открыт прием заявок на первую премию-конкурс в честь известного журналиста Бориса Максудова, погибшего во время работы в зоне СВО.

Учредителем премии выступил Союз журналистов Краснодарского края при поддержке регионального департамента информационной политики.

Премия будет ежегодной. В этом году номинации будут посвящены спецоперации, поддержке фронта, восстановлению новых регионов, пишет kubanpress.ru.

Борис Максудов получил смертельное ранение во время съемок в Запорожской области. Карьеру журналиста он начал в Краснодарском крае. Он работал в ГТРК «Сочи», позже возглавлял корпункт «ТВ Центра» в Сочи и Крыму.

Борис с первого дня работал в зоне СВО, неоднократно был в командировках в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Посмертно журналист был награждён орденом Мужества.

В роли судей конкурса выступят известные представители медийной индустрии, включая директора филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николая Долгачева и первого заместителя председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

Долгачев рассказал, что помнит Максудова как настоящего профессионала, который оставался достойным человеком в любых ситуациях.

Александр Малькевич объявил, что одна из целей нового конкурса — напомнить журналистам, особенно молодым, о коллеге, не пожалевшем жизни ради донесения правдивой информации.

В рамках премии предусмотрено четыре номинации: телевидение, радио, печатные и интернет-СМИ, а также фотожурналистика. Итоги премии будут подведены к концу апреля, а награждение победителей состоится в начале мая в Сочи. Лауреаты получат дипломы и денежные призы.

Работы для участия в конкурсе можно отправлять по электронной почте или через специальную форму на официальном портале премии.

Подпишитесь
Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Психолог Разумовская объяснила всплеск жестокости в 90-х в Ростове-на-Дону
Вчера, 18:09
Стало известно, что за ракету сбили над Ростовской областью
Сегодня, 04:42
Население Ростовской области продолжает вымирать
Вчера, 18:03
Губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью
Сегодня, 05:13
Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому
Сегодня, 06:12