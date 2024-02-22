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РЭО: Отрасль обращения с ТКО стала лидером для проектов ГЧП

РЭО: Отрасль обращения с ТКО стала лидером для проектов ГЧП

22 февраля 2024, 06:50
Фото: reo.ru
По данным Российского экологического оператора (РЭО), почти треть концессионных соглашений, заключенных субъектами РФ в 2022−2023 годах, пришлась на сферу обращения с отходами.

Поддержку проектам, которые реализуются с помощью механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), оказывает РЭО.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что популярной отрасль обращения с отходами для проектов, реализуемых с помощью ГЧП, стала в 2022–2023 годах. За прошедшие два года на них пришлось 47 из 164 региональных концессий, что составляет треть от всех концессий, заключенных в РФ за это время. Об этом пишет gorod55.ru.

«Объем инвестиций по 47 концессиям в ТКО превысил 100 млрд рублей. Для привлечения денег в отрасль РЭО разработал инструмент льготного финансирования концессионных соглашений за счет выпуска собственных облигаций, — поделился глава РЭО. — Финансирование проектам предоставляется по ставке 6–8% годовых. С текущей ключевой ставкой ЦБ стоимость привлечения денег в проекты ТКО стала привлекательным инструментом для бизнеса».

Как отметили в Центре ГЧП, мусоросортировочный комплекс на Сахалине стал самым капиталоемким проектом за последние пару лет. Неслучайно в 2023 году проект был отмечен национальной премией агентства «Росинфра» в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». Заявленный объем инвестиций в проект — более 6 млрд рублей.

По три концессионных соглашения были заключены в Дагестане и Башкирии. Общая мощность обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Дагестане должна составить более 950 тысяч тонн в год, в Башкортостане — свыше 600 тысяч тонн. Стоимость проектов оценивается в 12 млрд рублей в каждом регионе.

«На сегодняшний день у РЭО 53 концессионных проекта на 135 млрд рублей инвестиций в планах на финансирование в 2024–2025 гг. Еще 36 проектов находятся в проработке», — отметил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

При этом за период с 2011 до 2022 года в сфере обращения с ТКО субъекты РФ заключили всего 20 концессий. Другими словами, за последние два года в отрасли произошел резкий скачок по числу заключенных концессий по сравнению с предыдущим десятилетием.

#Общество
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