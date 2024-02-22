РЭО: Отрасль обращения с ТКО стала лидером для проектов ГЧП

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что популярной отрасль обращения с отходами для проектов, реализуемых с помощью ГЧП, стала в 2022–2023 годах. За прошедшие два года на них пришлось 47 из 164 региональных концессий, что составляет треть от всех концессий, заключенных в РФ за это время. Об этом пишет gorod55.ru.