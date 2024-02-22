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Posted 22 февраля 2024, 04:30

Published 22 февраля 2024, 04:30

Modified 22 февраля 2024, 04:32

Updated 22 февраля 2024, 04:32

Системы ПВО сбили ракету над Ростовской областью

Системы ПВО сбили ракету над Ростовской областью

22 февраля 2024, 04:30
Фото: 1MI.
В Ростовской области в четверг, 22 февраля, система ПВО отработала по воздушным целям, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что система справилась со своей задачей. Но, что именно удалось уничтожить, раскрывать не стал.

По информации Минобороны, получилось сбить переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200.

Глава Ростовской области Голубев рассказал, что сбила система ПВО 16 февраля
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«Последствий на земле нет. Наши военнослужащие продолжают нести боевое дежурство по обеспечению безопасности жителей», — отметил губернатор.

Пользователи в комментариях поблагодарили всех, кто обеспечивает безопасность.

«Спасибо всем, кто обеспечивает наш покой. Низкий поклон» — заявили жители региона.

«Спасибо нашим защитникам Родины», — пишут ростовчане.

«Спасибо огромное нашим ребятам», — говорится в комментариях.

Ранее власти донского региона ответили на вопрос о звуке взрыва.

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#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Система ПВО#Минобороны#Губернатор Василий Голубев#Происшествия#Зенитная ракета С-200
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