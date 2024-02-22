Системы ПВО сбили ракету над Ростовской областью

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Он рассказал, что система справилась со своей задачей. Но, что именно удалось уничтожить, раскрывать не стал.
По информации Минобороны, получилось сбить переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200.
«Последствий на земле нет. Наши военнослужащие продолжают нести боевое дежурство по обеспечению безопасности жителей», — отметил губернатор.
Пользователи в комментариях поблагодарили всех, кто обеспечивает безопасность.
«Спасибо всем, кто обеспечивает наш покой. Низкий поклон» — заявили жители региона.
«Спасибо нашим защитникам Родины», — пишут ростовчане.
«Спасибо огромное нашим ребятам», — говорится в комментариях.
Ранее власти донского региона ответили на вопрос о звуке взрыва.