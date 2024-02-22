Свинина, говядина и баранина резко подорожали в Ростовской области перед праздниками

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Ростовстат поделился актуальными ценами на продукты в Ростовской области. Из данных следует, что всего за неделю ряд позиций подорожал на несколько рублей.
В частности, увеличились цены на мясо. Килограмм говядины, неделю назад стоивший 518,38 рубля, теперь обойдется в 522,81 рубля. Также подорожала свинина — с 358,64 рубля за килограмм до 359,02 рубля. Значительней всего увеличились цены на баранину. Вместо прежних 619,42 рубля придется отдать 630,40 рубля.
Подешевело лишь куриное мясо, да и то на рубль. Сейчас килограмм мороженой или охлаждённой курицы будет стоить 196,19 рубля.
Ранее Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло.