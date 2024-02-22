Свинина, говядина и баранина резко подорожали в Ростовской области перед праздниками

В частности, увеличились цены на мясо. Килограмм говядины, неделю назад стоивший 518,38 рубля, теперь обойдется в 522,81 рубля. Также подорожала свинина — с 358,64 рубля за килограмм до 359,02 рубля. Значительней всего увеличились цены на баранину. Вместо прежних 619,42 рубля придется отдать 630,40 рубля.