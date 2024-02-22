rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Практически все виды мяса подорожали в Ростовской области за неделю

Свинина, говядина и баранина резко подорожали в Ростовской области перед праздниками

22 февраля 2024, 11:03
Фото: wikimedia.org
Практически все виды мяса подорожали в Ростовской области за неделю

Свинина, говядина и баранина резко подорожали в Ростовской области

Инфляция ударила по ценам на все виды мяса, кроме куриного, следует из данных Ростовстата.

Ростовстат поделился актуальными ценами на продукты в Ростовской области. Из данных следует, что всего за неделю ряд позиций подорожал на несколько рублей.

В частности, увеличились цены на мясо. Килограмм говядины, неделю назад стоивший 518,38 рубля, теперь обойдется в 522,81 рубля. Также подорожала свинина — с 358,64 рубля за килограмм до 359,02 рубля. Значительней всего увеличились цены на баранину. Вместо прежних 619,42 рубля придется отдать 630,40 рубля.

Стало известно, почему в магазинах Ростовской области нет яиц из Азербайджана
Узнать подробнее

Подешевело лишь куриное мясо, да и то на рубль. Сейчас килограмм мороженой или охлаждённой курицы будет стоить 196,19 рубля.

Ранее Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло.

Читайте также:
Стало известно, где дешевле купить свинину в Ростовской областиГовядина, свинина и баранина резко подорожали в Ростовской областиПотребительские цены выросли на 7% в Ростовской области за год
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция в Ростовской области#Ростовстат#Ростов
Подпишитесь
Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области
Сегодня, 04:59
Психолог Разумовская объяснила всплеск жестокости в 90-х в Ростове-на-Дону
Вчера, 18:09
Стало известно, что за ракету сбили над Ростовской областью
Сегодня, 04:42
Население Ростовской области продолжает вымирать
Вчера, 18:03
Губернатор Голубев сделал заявление после сбитой ракеты над Ростовской областью
Сегодня, 05:13
Эксперт Михайлов заявил, что в Ростове демонтируют памятник Жванецкому
Сегодня, 06:12