Tele2 расширила список партнеров в программе лояльности

«Время праздников — для многих период размышлений, чем порадовать близких. В этом году мы подготовили для своих клиентов несколько разнообразных офферов, которые позволят оказать знак внимания или провести уютный вечер с семьей или друзьями. С помощью смартфона и Tele2 легко добавить ярких красок важным моментам. На сегодняшний день в нашей программе лояльности десятки интересных предложений самого разного профиля и мы продолжаем постоянно ее расширять».