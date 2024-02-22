Tele2 расширила список партнеров в программе лояльности

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В преддверии праздников Tele2 расширила возможности программы лояльности «Больше». К числу партнеров в Ростовской области присоединились клуб активного отдыха «Стреляндия», студия красоты «Девичник nail and beauty», пиццерия Oblikomorale и премиум-бренд Escalada, выпускающий бумажную продукцию для бизнеса: ежедневники, планеры, а также предметы галантереи. Используя специальные предложения, можно подготовиться к предстоящим событиям и получить приятные бонусы.
В клубе «Стреляндия» предусмотрены семь зон отдыха и три игровых поля для развлечений и насыщенного времяпрепровождения. Для клиентов Tele2 при покупке от одного часа доступа к активностям, предусмотрен бонус: 30 минут времени на одну из игр — «Лазертаг», «Гидробол», «Страйкбол», «Лучный бой», «Командная VR-арена».
В пиццерии Oblikomorale клиенты Tele2 смогут вкусно пообедать или поужинать, а также приобрести заказ на вынос, сэкономив при этом средства. Для участников программы лояльности здесь предусмотрены особые условия: скидка 30% распространяется на несколько видов популярных пицц диаметром 30 см и бургеров.
Кроме того, подготовиться к предстоящим праздникам и позаботиться о себе можно в студии красоты «Девичник nail and beauty». Здесь клиенток ждет специальное предложение: при выборе маникюра, педикюра, макияжа или укладки волос предусмотрена уходовая процедура в подарок.
Сделать стильный презент себе или близким также поможет премиум-бренд Escalada, специализирующийся на выпуске современных стильных ежедневников и других видов бумажно-беловой и кожгалантерейной продукции. При заказе на маркетплейсе и введении промокода будет добавлена дополнительная скидка в 20% на ежедневники.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Время праздников — для многих период размышлений, чем порадовать близких. В этом году мы подготовили для своих клиентов несколько разнообразных офферов, которые позволят оказать знак внимания или провести уютный вечер с семьей или друзьями. С помощью смартфона и Tele2 легко добавить ярких красок важным моментам. На сегодняшний день в нашей программе лояльности десятки интересных предложений самого разного профиля и мы продолжаем постоянно ее расширять».
Программа лояльности «Больше» доступна для всех клиентов компании. Чтобы воспользоваться предложением, нужно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на официальном сайте оператора выбрать акцию, получить SMS c промокодом на телефон и ввести или сообщить его при оформлении заказа.