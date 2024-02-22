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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка: что теперь делать клиентам и как забрать деньги

ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка: что теперь делать клиентам и как забрать деньги

22 февраля 2024, 08:15
Фото: К.Артём.1/cc by sa 4.0/wikimedia.org
ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка: что теперь делать клиентам и как забрать деньги
Центробанк отозвал лицензию у КИВИ банка по причине многочисленных нарушений. Что теперь делать клиентам и как им вернуть свои деньги, в материале RostovGazeta.

Почему Центробанк отозвал лицензию у Qiwi банка

Банк России сделал заявление об отзыве лицензии у Киви банка по нескольким причинам:

  1. Нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность;
  2. Большое количество фактов открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц, хотя они в курсе не были;
  3. Нарушения требований закона в области противодействия легализации доходов.

За последний год к банку применялись различные меры, в том числе два раза вводили ограничения.

Что будет с деньгами, если отозвали лицензию у банка

В ЦБ отметили, что прекращение работы банка не будет иметь значительного влияния на возможности граждан, бизнесменов и юрлиц проводить расчеты и переводы. Они все ещё смогут этим заниматься через другие кредитные организации и платежные системы, включая варианты без открытия счета.

В ЦБ отметили, что прекращение работы банка не будет иметь значительного влияния на возможности граждан, бизнесменов и юрлиц проводить расчеты и переводы.В ЦБ отметили, что прекращение работы банка не будет иметь значительного влияния на возможности граждан, бизнесменов и юрлиц проводить расчеты и переводы.
В ЦБ отметили, что прекращение работы банка не будет иметь значительного влияния на возможности граждан, бизнесменов и юрлиц проводить расчеты и переводы.
Фото: 1MI

В кредитную организацию уже утвердили временную администрацию, чьи полномочия переданы госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Сколько денег вернут при отзыве лицензии у банка

Поскольку банк является членом системы страхования вкладов, то вкладчикам перечислят деньги в размере, не превышающем 1,4 миллиона рублей на одного человека в сумме всех его вкладов (включая начисленные проценты), с учетом соответствующих условий и ограничений.

Когда придут деньги

После подачи заявления вкладчик получает необходимые сведения о сумме его вкладов в банке и о размере страховки. Если человек согласен с предложенными условиями, то чаще всего, он может получить денежную выплату в тот же день или в течение трех дней после того, как передаст нужные документы. В случае несогласия вкладчика, ему предоставляется возможность представить дополнительные документы, подтверждающие его позицию.

Как вернуть вклад у банка после отзыва лицензии

Чтобы закрыть счет, открытый в кредитной организации, необходимо обратиться к конкурсному управляющему банка. При этом потребуется предоставить оригиналы или заверенные копии документов, которые смогут подтвердить вышесказанное.

При этом потребуется предоставить оригиналы или заверенные копии документов, которые смогут подтвердить вышесказанное.При этом потребуется предоставить оригиналы или заверенные копии документов, которые смогут подтвердить вышесказанное.
При этом потребуется предоставить оригиналы или заверенные копии документов, которые смогут подтвердить вышесказанное.
Фото: Изображение Midjourney

С момента ликвидации кредитной организации счета ее клиентов, не закрытые в рамках конкурсного производства, считаются закрытыми.

Что будет с кредитом после отзыва лицензии у банка

Если у вкладчика имеются кредиты или задолженности по рассрочке в банке, их также необходимо будет погасить. В таком случае, Агентство по страхованию вкладов сначала вернет сумму на счетах и вкладах за вычетом суммы задолженности по кредиту. После полного погашения долга вкладчику будут возвращены оставшиеся деньги.

Например, если у Марины на карте банка лежало 100 000 рублей, но у неё имеется кредит в этом же банке на 50 000 рублей, а оплатить осталось 20 000 рублей. При отзыве лицензии у банка, АСВ сначала вернет Марине 80 000. И только после того, как женщина погасит свой долг, АСВ вернет оставшиеся 20 000.

Как вернуть свыше 1,4 млн после отзывы лицензии у банка

Адвокат Диана Сорк рассказала порталу Сравни.ру, что лучше, если сумма вкладов в одном банке, не превышает 1,4 миллиона рублей. В случае банкротства банка станет очень проблематично получить сумму, превышающую этот лимит.

Вкладчики, у которых сумма вкладов больше этого порога, становятся кредиторами третьей очереди. По словам эксперта, теоретически, они могут получить часть средств после продажи активов банка-банкрота, однако необходимо учитывать, что это не гарантировано. Нередко случаются ситуации, когда до отзыва лицензии финансовая структура остается без средств, так как недобросовестные владельцы выводят активы.

Нередко случаются ситуации, когда до отзыва лицензии финансовая структура остается без средств, так как недобросовестные владельцы выводят активы.Нередко случаются ситуации, когда до отзыва лицензии финансовая структура остается без средств, так как недобросовестные владельцы выводят активы.
Нередко случаются ситуации, когда до отзыва лицензии финансовая структура остается без средств, так как недобросовестные владельцы выводят активы.
Фото: wikimedia.org

Важно отметить, что в некоторых случаях сумма страхового возмещения для физических лиц может быть увеличена до 10 миллионов рублей. Сюда входят:

  • Продажа вкладчиком своей недвижимости;
  • Наследство;
  • Соцвыплаты;
  • Перечисление денег по решению суда.

Однако этот увеличенный размер компенсации действителен лишь в случае, если средства находились на вкладе не менее трех месяцев до наступления страхового случая.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Финансы
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