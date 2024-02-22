ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка: что теперь делать клиентам и как забрать деньги

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Банк России сделал заявление об отзыве лицензии у Киви банка по нескольким причинам:
За последний год к банку применялись различные меры, в том числе два раза вводили ограничения.
В ЦБ отметили, что прекращение работы банка не будет иметь значительного влияния на возможности граждан, бизнесменов и юрлиц проводить расчеты и переводы. Они все ещё смогут этим заниматься через другие кредитные организации и платежные системы, включая варианты без открытия счета.
В кредитную организацию уже утвердили временную администрацию, чьи полномочия переданы госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Поскольку банк является членом системы страхования вкладов, то вкладчикам перечислят деньги в размере, не превышающем 1,4 миллиона рублей на одного человека в сумме всех его вкладов (включая начисленные проценты), с учетом соответствующих условий и ограничений.
После подачи заявления вкладчик получает необходимые сведения о сумме его вкладов в банке и о размере страховки. Если человек согласен с предложенными условиями, то чаще всего, он может получить денежную выплату в тот же день или в течение трех дней после того, как передаст нужные документы. В случае несогласия вкладчика, ему предоставляется возможность представить дополнительные документы, подтверждающие его позицию.
Чтобы закрыть счет, открытый в кредитной организации, необходимо обратиться к конкурсному управляющему банка. При этом потребуется предоставить оригиналы или заверенные копии документов, которые смогут подтвердить вышесказанное.
С момента ликвидации кредитной организации счета ее клиентов, не закрытые в рамках конкурсного производства, считаются закрытыми.
Если у вкладчика имеются кредиты или задолженности по рассрочке в банке, их также необходимо будет погасить. В таком случае, Агентство по страхованию вкладов сначала вернет сумму на счетах и вкладах за вычетом суммы задолженности по кредиту. После полного погашения долга вкладчику будут возвращены оставшиеся деньги.
Например, если у Марины на карте банка лежало 100 000 рублей, но у неё имеется кредит в этом же банке на 50 000 рублей, а оплатить осталось 20 000 рублей. При отзыве лицензии у банка, АСВ сначала вернет Марине 80 000. И только после того, как женщина погасит свой долг, АСВ вернет оставшиеся 20 000.
Адвокат Диана Сорк рассказала порталу Сравни.ру, что лучше, если сумма вкладов в одном банке, не превышает 1,4 миллиона рублей. В случае банкротства банка станет очень проблематично получить сумму, превышающую этот лимит.
Вкладчики, у которых сумма вкладов больше этого порога, становятся кредиторами третьей очереди. По словам эксперта, теоретически, они могут получить часть средств после продажи активов банка-банкрота, однако необходимо учитывать, что это не гарантировано. Нередко случаются ситуации, когда до отзыва лицензии финансовая структура остается без средств, так как недобросовестные владельцы выводят активы.
Важно отметить, что в некоторых случаях сумма страхового возмещения для физических лиц может быть увеличена до 10 миллионов рублей. Сюда входят:
Однако этот увеличенный размер компенсации действителен лишь в случае, если средства находились на вкладе не менее трех месяцев до наступления страхового случая.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области хранят в банках в среднем по 245 тысяч рублей.