ЦБ отозвал лицензию у QIWI банка: что теперь делать клиентам и как забрать деньги

После подачи заявления вкладчик получает необходимые сведения о сумме его вкладов в банке и о размере страховки. Если человек согласен с предложенными условиями, то чаще всего, он может получить денежную выплату в тот же день или в течение трех дней после того, как передаст нужные документы. В случае несогласия вкладчика, ему предоставляется возможность представить дополнительные документы, подтверждающие его позицию.