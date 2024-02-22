Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Министерство указало на попытку террористической атаки со стороны киевского режима. Речь идет о зенитной ракете С-200, адаптированной для поражения наземных целей.
Губернатор Василий Голубев отметил, что на земле нет никаких последствий этого инцидента, и военнослужащие продолжают нести боевое дежурство.
Местные жители в комментариях оставили десятки сообщений и поблагодарили всех, кто обеспечивает их покой.
Ранее губернатор рассказал, как защищают жителей Ростовской области от атак ВСУ. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стали известны подробности о сбитом беспилотнике в донском регионе.