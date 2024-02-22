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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области

Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области

22 февраля 2024, 04:59
Фото: Изображение Midjourney
В ночь на четверг, 22 февраля, сработала система ПВО в Ростовской области из-за ракеты и сбила ее, сообщили в Минобороны РФ.

Министерство указало на попытку террористической атаки со стороны киевского режима. Речь идет о зенитной ракете С-200, адаптированной для поражения наземных целей.

Губернатор Василий Голубев отметил, что на земле нет никаких последствий этого инцидента, и военнослужащие продолжают нести боевое дежурство.

Системы ПВО сбили ракету над Ростовской областью
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Местные жители в комментариях оставили десятки сообщений и поблагодарили всех, кто обеспечивает их покой.

Ранее губернатор рассказал, как защищают жителей Ростовской области от атак ВСУ. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стали известны подробности о сбитом беспилотнике в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Теракт#Украина#Киевский режим#Миноборона#Происшествия
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