В поликлиниках Ростова перестанут принимать онкобольных пациентов. Чем это грозит?

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Ростовской области решили провести реструктуризацию в поликлиниках. Врачей-онкологов оттуда переводят в Центры амбулаторной онкологической помощи. Теперь больных раком и пациентов и с подозрением на него будут принимать только в таких учреждениях.
«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что к такому нововведению пришли по приказу федерального Минздрава. Всем врачам-онкологам, работающим в поликлиниках, предложили перейти на работу либо в новые центры, либо в ЦГБ Батайска.
Центры амбулаторной онкологической помощи в Ростове располагаются на базе областного онкодиспансера (улица Соколова, 9) и в нескольких КДЦ «Здоровье». Они находятся по адресам переулок Доломановский, 70/3; переулок Днепровский, 122/1; улица Петрашевского, 36 и улица Жмайлова, 11.
Минздрав региона уверен, что реструктуризация пойдет только на пользу, и обещает, что сократится время обследования пациентов.
Однако сами онкобольные оказались обеспокоены таким нововведением. Они пожаловались, что записаться на прием к онкологу в КДЦ сложно из-за того, что туда обращается много других пациентов, в том числе платно. К тому же многим онкобольным физически тяжело дойти даже поликлиники рядом с домом, а тем более ехать в другой район города в КДЦ.
«Вчера я была у онколога бывшего, теперь у него другая должность. [Надо] обращаться к терапевту, у которого запись за две недели», — поделилась с RostovGazeta онкобольная из Ростова Ирина.
Напомним, в Ростовской области за 12 лет число онкобольных выросло почти на 30%.