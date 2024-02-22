В поликлиниках Ростова перестанут принимать онкобольных пациентов. Чем это грозит?

Однако сами онкобольные оказались обеспокоены таким нововведением. Они пожаловались, что записаться на прием к онкологу в КДЦ сложно из-за того, что туда обращается много других пациентов, в том числе платно. К тому же многим онкобольным физически тяжело дойти даже поликлиники рядом с домом, а тем более ехать в другой район города в КДЦ.