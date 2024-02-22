В России подвели итоги конференции «Беспилотная авиация в логистике — движение вверх»

По мнению Алексея Варятченко, генерального директора ООО «БАС», логистика — это действительно инновационная и перспективная отрасль, где в текущий момент развита доставка небольшого груза в 3-5 килограммов на 50 и даже на 100 километров. А вот сегмент, связанный с перевозкой на средние и большие расстояния, находится в зачаточном состоянии. Что касается пассажирских перевозок, то по прогнозам руководителя ООО «БАС», это направление «уходит на 2035–2040 годы».