В России подвели итоги конференции «Беспилотная авиация в логистике — движение вверх»

Posted 22 февраля 2024, 14:54
Published 22 февраля 2024, 14:54
Modified 21 июня 2024, 08:24
Updated 21 июня 2024, 08:24
По мнению Алексея Варятченко, генерального директора ООО «БАС», логистика — это действительно инновационная и перспективная отрасль, где в текущий момент развита доставка небольшого груза в 3-5 килограммов на 50 и даже на 100 километров. А вот сегмент, связанный с перевозкой на средние и большие расстояния, находится в зачаточном состоянии. Что касается пассажирских перевозок, то по прогнозам руководителя ООО «БАС», это направление «уходит на 2035–2040 годы».
Если говорить о ключевых эффектах доставки грузов с помощью беспилотных воздушных судов, то самое главное — это отсутствие рисков. И для персонала, и для населения — большинство маршрутов, которые сейчас прокладываются, не пролегают над жилыми объектами, и вероятность причинения какого-либо ущерба сведена к минимуму.
Следующие по важности факторы — это стопроцентная доступность бортов в условиях недостаточной видимости и на треть снижение транспортных расходов. «Мы планируем использовать дроны, которые точно дешевле пилотируемых», — подчеркнул Алексей Варятченко.
Спикеры мероприятия — эксперты в области беспилотной авиации, ведущие аналитики отрасли, производители БАС, системные заказчики и инвесторы, также обсудили ряд острых вопросов, связанных с системными барьерами, кадровой политикой и перспективами развития сферы БАС.
Конференция «Беспилотная авиация в логистике — движение вверх», организованная Ассоциацией «АЭРОНЕКСТ» совместно с Фондом НТИ, Минобрнаукой и партнерами, открыла цикл мероприятий, направленных на реализацию нацпроекта «БАС», развитие рынка авиабеспилотников в России и выстраивание продуктивного взаимодействия между заинтересованными игроками профильного рынка.Видеозапись конференции доступна по ссылке.