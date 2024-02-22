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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

В Ростове часть жителей Северного осталась без света вечером 22 февраля

В Ростове часть жителей Северного осталась без света вечером 22 февраля

22 февраля 2024, 17:46
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове часть жителей Северного осталась без света вечером 22 февраля
В Ростове сбой электроснабжения оставил без света жителей четырех улиц СЖМ, об этом сообщили представители компании «Донэнерго».

В четверг, 22 февраля, около 19.24 мск в Ростове зафиксировали технологическое нарушение в работе сетей электроснабжение. Представители компании «Донэнерго» объявили, что из-за аварии без электричества остались жители домов на улицах Добровольского, бульваре Комарова, Пацаева и проспекте Космонавтов.

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 19 и по 25 февраля
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Подачу электричества потребителям планируют восстановить к 22.00 мск. Пока ростовчанам следует проявить терпение и ожидать завершение работ энергетиками.

Напомним, в феврале во время циклона «Ольга» без света остались более 145 тысяч дончан. Массовые отключения произошли из-за обрыва и обледенения линий электропередач.

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