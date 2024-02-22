В Ростове часть жителей Северного осталась без света вечером 22 февраля

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
В четверг, 22 февраля, около 19.24 мск в Ростове зафиксировали технологическое нарушение в работе сетей электроснабжение. Представители компании «Донэнерго» объявили, что из-за аварии без электричества остались жители домов на улицах Добровольского, бульваре Комарова, Пацаева и проспекте Космонавтов.
Подачу электричества потребителям планируют восстановить к 22.00 мск. Пока ростовчанам следует проявить терпение и ожидать завершение работ энергетиками.
Напомним, в феврале во время циклона «Ольга» без света остались более 145 тысяч дончан. Массовые отключения произошли из-за обрыва и обледенения линий электропередач.