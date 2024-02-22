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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Ростове осудили мужчину, вступившего в запрещенную организацию террористов

В Ростове осудили подельника украинских террористов, который планировал жечь здания

22 февраля 2024, 10:14
Фото: 1MI
В Ростове осудили мужчину, вступившего в запрещенную организацию террористов

В Ростове осудили подельника украинских террористов

Обвиняемый также фотографировал для террористов административные здания, рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове.

Речь идет о Владимире Исупове. В 2022 году, находясь в Ставропольском крае, он записал аудиосообщение, где произнес присягу украинскому «Правому сектору»*. Сообщение он отправил члену этой организации.

Затем Исупов согласился участвовать в теракте на территории Ставрополья. Планировалось организовать поджог административных зданий, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе.

Обвиняемый снимал здания на видео, а затем отправлял их своим кураторам. Также Исупов арендовал гараж, где хранил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.

Однако претворить свои планы в жизнь он не смог.

Обвиняемый в шпионаже украинец Демченко умер в Ростове
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Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростове выписали штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ.

До этого украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове.

* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация

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