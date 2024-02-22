В Ростове осудили подельника украинских террористов, который планировал жечь здания

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Речь идет о Владимире Исупове. В 2022 году, находясь в Ставропольском крае, он записал аудиосообщение, где произнес присягу украинскому «Правому сектору»*. Сообщение он отправил члену этой организации.
Затем Исупов согласился участвовать в теракте на территории Ставрополья. Планировалось организовать поджог административных зданий, чтобы дестабилизировать обстановку в регионе.
Обвиняемый снимал здания на видео, а затем отправлял их своим кураторам. Также Исупов арендовал гараж, где хранил компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.
Однако претворить свои планы в жизнь он не смог.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее в Ростове выписали штраф женщине за призыв к теракту и дискредитацию ВС РФ.
До этого украинского шпиона осудили на 13 лет в Ростове.
* — запрещенная на территории РФ экстремистская организация