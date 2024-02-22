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Published Сегодня, 16:41

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Updated Сегодня, 16:43

В Ростовской области массово фиксируют вспышки африканской чумы свиней

В Ростовской области массово фиксируют вспышки африканской чумы свиней

22 февраля 2024, 16:41
Фото: 1MI
В Ростовской области массово фиксируют вспышки африканской чумы свиней

Уже второй за неделю очаг чумы свиней выявили в Семикаракорском районе

В Ростовской области обнаружили еще один очаг африканской чумы свиней, документ о карантине появился на портале правовой информации.

Напомним, в начале рабочей недели власти Ростовской области объявили, что в Семикаракорском районе пришлось ввести карантин из-за гибели свиней от африканской чумы. Очаг заболевания обнаружили в хуторе Вислом, сейчас часть территорий находится под карантином, там проводятся мероприятия по борьбе с опасной болезнью.

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Однако уже в четверг, 22 февраля, на портале правовой информации появилось распоряжение о введении карантина на территории Большемечетновского сельского поселения Ростовской области. Причиной карантина стал труп домашней свиньи, ставшей жертвой АЧС, обнаруженной в границах поселения.

Теперь населенный пункт оказался под карантином: там нельзя охотиться, заготавливать корм для животных, мясо кабана и чучел.

Неделей ранее подобный карантин ввели и в Каменском районе.

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