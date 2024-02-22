В Ростовской области массово фиксируют вспышки африканской чумы свиней

Напомним, в начале рабочей недели власти Ростовской области объявили, что в Семикаракорском районе пришлось ввести карантин из-за гибели свиней от африканской чумы. Очаг заболевания обнаружили в хуторе Вислом, сейчас часть территорий находится под карантином, там проводятся мероприятия по борьбе с опасной болезнью.