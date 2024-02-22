В Ростовской области массово фиксируют вспышки африканской чумы свиней

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Напомним, в начале рабочей недели власти Ростовской области объявили, что в Семикаракорском районе пришлось ввести карантин из-за гибели свиней от африканской чумы. Очаг заболевания обнаружили в хуторе Вислом, сейчас часть территорий находится под карантином, там проводятся мероприятия по борьбе с опасной болезнью.
Однако уже в четверг, 22 февраля, на портале правовой информации появилось распоряжение о введении карантина на территории Большемечетновского сельского поселения Ростовской области. Причиной карантина стал труп домашней свиньи, ставшей жертвой АЧС, обнаруженной в границах поселения.
Теперь населенный пункт оказался под карантином: там нельзя охотиться, заготавливать корм для животных, мясо кабана и чучел.
Неделей ранее подобный карантин ввели и в Каменском районе.