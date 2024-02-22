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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Ростовской области потратят более миллиарда рублей на борьбу со свалками

В Ростовской области потратят более миллиарда рублей на борьбу со свалками

22 февраля 2024, 14:08
Фото: donland.ru
В Ростовской области потратят более миллиарда рублей на борьбу со свалками
Власти Ростовской области выделили более миллиарда рублей на ликвидацию незаконных свалок в Новочеркасске, Таганроге и Ростове-на-Дону, данные об этом появились на портале правовой информации.

На днях губернатор Василий Голубев подписал постановление о перераспределении субсидий на борьбу с незаконными свалками в границах крупных городов Ростовской области. Средства распределяются на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.

Согласно содержанию распоряжения, Новочеркасск получит около 9,1 миллиона рублей, хотя изначальные утвержденные бюджетные ассигнования составляли почти 98,1 миллиона рублей.

Это 89 миллионов рублей перейдут Таганрогу, сумму субсидий которого увеличили до 313,6 миллиона рублей.

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Больше всего средств выделили на ликвидацию незаконных свалок в Ростове-на-Дону, согласно распоряжению, город получит более 716,2 миллиона рублей.

Эти средства местные власти потратят не только на борьбу с мусором, но также ликвидацию опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Ранее видео со свалкой гуманитарной помощи в Ростовской области оказалось фейком.

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