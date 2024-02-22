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Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Смертность в Ростовской области почти в два раза превышает рождаемость

В Ростовской области умирает вдвое больше людей, чем рождается

22 февраля 2024, 08:04
Фото: 1MI
Смертность в Ростовской области почти в два раза превышает рождаемость
В Ростовской области в прошлом году зарегистрировали чуть больше 30 тысяч свидетельств о рождении ребенка, следует из отчета регионального управления ЗАГС.

В статистике указывается число актов гражданского состояния о рождении и смерти. Документы зарегистрировали в Ростовской области в 2023 году.

Из этих данных следует, что в регионе выдали 32 565 свидетельств о рождении ребенка. Однако свидетельств о смерти зарегистрировали почти в два раза больше — 61 525.

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Отмечается, что рождаемость в регионе год к году стала еще хуже. В 2022 году родилось 33 094 детей. Однако хоть и незначительно, но снижается и смертность. В 2022 году показатель составлял 62 520.

Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали реже жениться.

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