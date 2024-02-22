В Ростовской области умирает вдвое больше людей, чем рождается

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В статистике указывается число актов гражданского состояния о рождении и смерти. Документы зарегистрировали в Ростовской области в 2023 году.
Из этих данных следует, что в регионе выдали 32 565 свидетельств о рождении ребенка. Однако свидетельств о смерти зарегистрировали почти в два раза больше — 61 525.
Отмечается, что рождаемость в регионе год к году стала еще хуже. В 2022 году родилось 33 094 детей. Однако хоть и незначительно, но снижается и смертность. В 2022 году показатель составлял 62 520.
Ранее сообщалось, что жители Ростовской области стали реже жениться.