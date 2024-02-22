В Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В пресс-службе ГИБДД объявили, что в праздничные дни, с 23 по 26 февраля, в Ростовской области пройдут массовые рейды, направленные на поиск пьяных водителей.
Подобные рейды будут идти во всех городах и районах Ростовской области, их главной целью является выявление нарушителей, которые садятся на руль в нетрезвом виде, представляя опасность как для самих себя, так и для окружающих.
Инспекторы будут проверять автомобилистов как на муниципальных дорогах, так и на федеральных и областных трассах.
Дончан призывают быть осторожными и не управлять автомобилем в состоянии опьянения.
Ранее массовое ДТП остановило движение на трассе между Ростовом и Таганрогом.