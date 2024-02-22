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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

В Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля

В Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля

22 февраля 2024, 15:19
Фото: 1MI
В Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля
В Ростовской области собираются устроить облавы на пьяных водителей во время праздничных выходных и Дня защитника Отечества, об этом сообщили в пресс-службе донской Госавтоинспекции.

В пресс-службе ГИБДД объявили, что в праздничные дни, с 23 по 26 февраля, в Ростовской области пройдут массовые рейды, направленные на поиск пьяных водителей.

Подобные рейды будут идти во всех городах и районах Ростовской области, их главной целью является выявление нарушителей, которые садятся на руль в нетрезвом виде, представляя опасность как для самих себя, так и для окружающих.

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Инспекторы будут проверять автомобилистов как на муниципальных дорогах, так и на федеральных и областных трассах.

Дончан призывают быть осторожными и не управлять автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее массовое ДТП остановило движение на трассе между Ростовом и Таганрогом.

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