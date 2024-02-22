В школах Ростова могут увеличить количество часов на изучение истории

Согласно тексту проекта, ведомство предложило увеличить объем часов, который отведен на изучение истории в школах учащимися с 5 по 9 классы. Сотрудники министерства предложили увеличить количество часов с рекомендованных 340 часов до 476 часов (+40% к учебному времени). Так ученикам с пятого по восьмой классы предлагают проводить по три часа курса истории в неделю при 34 учебных неделях, а учащимся девятых классов — по два часа в неделю.