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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В школах Ростова могут увеличить количество часов на изучение истории

В школах Ростова могут увеличить количество часов на изучение истории

22 февраля 2024, 15:48
Фото: 1MI
В школах Ростова могут увеличить количество часов на изучение истории
В школах Ростовской области и других субъектах РФ могут увеличить количество часов, отведенных на изучение истории, законопроект появился на федеральном портале нормативных правовых актов.

В четверг, 22 февраля, Минпросвещения России опубликовал законопроект, который позволит внести изменения в федеральную образовательную программу.

Согласно тексту проекта, ведомство предложило увеличить объем часов, который отведен на изучение истории в школах учащимися с 5 по 9 классы. Сотрудники министерства предложили увеличить количество часов с рекомендованных 340 часов до 476 часов (+40% к учебному времени). Так ученикам с пятого по восьмой классы предлагают проводить по три часа курса истории в неделю при 34 учебных неделях, а учащимся девятых классов — по два часа в неделю.

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В тексте документа указано, что увеличение времени, отведенного на изучение истории, позволит выполнить задачи по патриотическому воспитанию и развитию аналитических способностей учеников.

Ранее около 100 донских школ пришлось закрыть в Ростовской области из-за непогоды.

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