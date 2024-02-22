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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Власти Ростовской области объяснили взрывы в небе над регионом

Власти Ростовской области объяснили взрывы в небе над регионом

22 февраля 2024, 14:26
Фото: Anna Zvereva/cc by sa 2.0/flickr.com
Власти Ростовской области объяснили взрывы в небе над регионом
Власти Ростовской области объяснили, почему жители региона регулярно слышат звуки взрывов в небе над донскими городами, об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Напомним, последние несколько дней жители Ростовской области регулярно жаловались на звуки взрывов и хлопков неизвестного происхождения, которые пугали их и заставляли думать, что в регионе работают системы ПВО.

Уже в четверг, 22 февраля, замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин предоставил журналистам комментарий от экспертов, которые объяснили дончанам, что именно за звуки они слышат.

По словам экспертов, взятие Авдеевки позволило начать наступление, а потому военная авиация ежедневно выполняет боевые задачи в зоне СВО.

«Когда самолеты преодолевают звуковой барьер, на земле часто слышен громкий шум, его называют сверхзвуковым хлопком», — объяснили эксперты, сообщив, что источником звуков взрыва может также стать шум огнестрельного оружия.

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Специалисты представили в качестве примера истребитель Су-57, способный достигать суперзвуковой скорости, находящийся в данный момент на вооружении у ВС РФ и занимающийся переносом гиперзвуковой ракеты Х-47M2 («Кинжал») и управляемой авиабомбы.

«Истребитель может работать на высотах до 20 километров и на скоростях, превышающих 2.2 Маха[прим. редакции — имеется ввиду величина, равная двум скоростям звука — 662 метрам в секунду]», — рассказал донским журналистам выпускник Полтавского высшего зенитного ракетного командного Краснознамённого училища им. генерала армии Н. Ф. Ватутина, подполковник запаса Владимир Кибальченко.

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