ВСУ не будут атаковать Ростовскую область Taurus, но получат другие ракеты

РИА «Новости» уточнили, что в прошлом Бундестаг уже отклонил документ, который прямо призывал правительство Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus. В новой версии документа модель и вид оружия не указывали, однако уточнили, что поставка ракет нужна для нанесения удара по стратегическим объектам в тылу.