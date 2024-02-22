ВСУ не будут атаковать Ростовскую область Taurus, но получат другие ракеты

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В четверг, 22 февраля, стало известно, что Бундестаг, однопалатный парламент Германии, одобрил проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву. Количество голосов в поддержку резолюции — 382, против поставок оружия Киеву проголосовали 284 члена парламента.
РИА «Новости» уточнили, что в прошлом Бундестаг уже отклонил документ, который прямо призывал правительство Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus. В новой версии документа модель и вид оружия не указывали, однако уточнили, что поставка ракет нужна для нанесения удара по стратегическим объектам в тылу.
До этого главным спором в вопросе поставок ракет Taurus было то, что дальность ракет слишком велика — она составляет 500 километров, что позволило бы ВСУ наносить удары по российской территории за пределами зоны конфликта.
Ранее военным удалось пресечь попытку теракта со стороны Украины на территории Ростовской области.