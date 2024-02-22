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Published Сегодня, 16:17

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Updated Сегодня, 16:19

ВСУ не будут атаковать Ростовскую область Taurus, но получат другие ракеты

ВСУ не будут атаковать Ростовскую область Taurus, но получат другие ракеты

22 февраля 2024, 16:17
Фото: 1MI
ВСУ не будут атаковать Ростовскую область Taurus, но получат другие ракеты

Германия может передать Украине ракеты, способные достать до Ростовской области

Парламент Германии одобрил проект резолюции о поставках Киеву дальнобойных ракет, способных долететь до Ростовской области, об этом сообщили РИА «Новости».

В четверг, 22 февраля, стало известно, что Бундестаг, однопалатный парламент Германии, одобрил проект резолюции о поставках дальнобойных ракет Киеву. Количество голосов в поддержку резолюции — 382, против поставок оружия Киеву проголосовали 284 члена парламента.

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РИА «Новости» уточнили, что в прошлом Бундестаг уже отклонил документ, который прямо призывал правительство Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus. В новой версии документа модель и вид оружия не указывали, однако уточнили, что поставка ракет нужна для нанесения удара по стратегическим объектам в тылу.

До этого главным спором в вопросе поставок ракет Taurus было то, что дальность ракет слишком велика — она составляет 500 километров, что позволило бы ВСУ наносить удары по российской территории за пределами зоны конфликта.

Ранее военным удалось пресечь попытку теракта со стороны Украины на территории Ростовской области.

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