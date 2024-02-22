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Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В ЗАГСе назвали главные причины разводов в Ростовской области

Жители Ростовской области чаще всего разводятся из-за безденежья и утраты чувств

22 февраля 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
В ЗАГСе назвали главные причины разводов в Ростовской области

В ЗАГСе назвали главные причины разводов в Ростовской области

Число разводов в Ростовской области снизилось за год, сообщается в отчете ЗАГС региона.

Разводов в области зарегистрировали в 2023 году 19 771. Это на 1,8% меньше, чем в 2022 году.

Подавляющее большинство пар (68,3%) назвали развод обдуманным и осознанным решением. Самые частые причины расставания — утрата чувств, нехватка денег и несовпадение интересов.

Больше 14 тысяч разведенных пар прибегли к процедуре расторжения брака через суд, так как имеют общих малолетних детей.

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Что касается браков, то их в 2023 году заключили 28 427 пар. Показатель год к году значительно снизился — на 3,4%. В 2022 году в брак вступили 29 450 пар.

Напомним, смертность в Ростовской области до сих пор значительно превышает рождаемость. Население региона вымирает. Область медленно подходит к демографической яме.

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