Жители Ростовской области разводятся из-за бедности и не могут попасть к онкологам

В Минздраве объяснили, что врачей-онкологов собираются перевести в Центры амбулаторной онкологической помощи. Всего таких медучреждений в Ростове-на-Дону пять, они находятся на базе областного онкодиспансера, расположенного на улице Соколова, 9, а также в КДЦ «Здоровье», расположенных в переулках Доломановском и Днепровском, улицах Петрашевского и Жмайлова. Аргументами в пользу реструктуризации назвали сокращение времени на обследование пациентов.