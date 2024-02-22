Жители Ростовской области разводятся из-за бедности и не могут попасть к онкологам

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Сотрудники управления ЗАГС по Ростовской области объявили, что стало главными причинами разводов местных жителей в 2023 году.
Согласно данным ЗАГС, за год число разводов на Дону сократилось на 1,8% — до 19771 разводов. При этом 68,3% пар объяснили, что развод является взвешенным решением, основанием для разрыва отношений называли потерю чувств друг к другу, финансовые трудности и несовпадение интересов.
При этом более 14 тысяч пар были вынуждены разводиться через суд, поскольку у них были общие маленькие дети.
Вместе с этим сотрудники ЗАГС уточнили, что в 2023 году в брак вступили более 28,4 тысячи пар, что на 3,4% ниже показателей 2022 года.
Еще одним значимым событием дня стала работа систем ПВО в Ростовской области.
Губернатор Василий Голубев объявил, что системам ПВО удалось обезвредить цели в воздушном пространстве Ростовской области, однако что именно сбили военные глава региона уточнять не стал.
Позднее представители Минобороны РФ заявили, что системы ПВО ликвидировали зенитную ракету С-200, которую переоборудовали для ударов по наземным целям. В результате работы военных, цель была ликвидирована без неблагоприятных последствий для гражданских лиц и инфраструктуры региона.
Дончане выразили благодарность военным, которые обеспечивают их покой и безопасность в это непростое время.
«Спасибо нашим защитникам Родины», — пишут ростовчане.
Главной новостью дня стала информация о реструктуризации в поликлиниках Ростова-на-Дону. Теперь, по данным донского Минздрава, пациенты не смогут попасть к онкологам в поликлиниках.
В Минздраве объяснили, что врачей-онкологов собираются перевести в Центры амбулаторной онкологической помощи. Всего таких медучреждений в Ростове-на-Дону пять, они находятся на базе областного онкодиспансера, расположенного на улице Соколова, 9, а также в КДЦ «Здоровье», расположенных в переулках Доломановском и Днепровском, улицах Петрашевского и Жмайлова. Аргументами в пользу реструктуризации назвали сокращение времени на обследование пациентов.
Однако онкобольные заявили, что им подобное нововведение только усложнило жизнь: записать на прием трудно из-за потока пациентов, в том числе платных, кроме того, добраться до центров непросто.