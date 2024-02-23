Блогер подарила ростовчанину Диброву картину, нарисованную собственной грудью

После ухода из интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» журналист Дмитрий Дибров переключил свое внимание на другой, менее аналитический, зато более скандальный проект. Теперь вместе с Ольгой Бузовой он ведет шоу «Это нормально?», где вместе со знаменитостями разбирается в разных резонансных и эпатажных явлениях.