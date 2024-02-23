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Дмитрий Дибров

Блогер подарила ростовчанину Диброву картину, нарисованную собственной грудью

23 февраля 2024, 16:48
Фото: wikipedia.org
Дмитрий Дибров
Ростовчанин Дмитрий Дибров дал название «Жизнелюбие» картине, которую специально для него грудью нарисовала блогер из Новосибирска, этому был посвящен выпуск тв-шоу «Это нормально?».

После ухода из интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» журналист Дмитрий Дибров переключил свое внимание на другой, менее аналитический, зато более скандальный проект. Теперь вместе с Ольгой Бузовой он ведет шоу «Это нормально?», где вместе со знаменитостями разбирается в разных резонансных и эпатажных явлениях.

Ростовчанин Дибров будет вести новое шоу вместе с Бузовой
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Так, героиней одного из выпусков шоу стала 48-летний блогер и художник из Новосибирска Юлия Ковал. Передачу посвятили обсуждению ее груди. Сибирячка рассказала, что сделала пластику и теперь ходит без бюстгальтера и даже рисует грудью картины.

Один из своих шедевров она преподнесла в подарок Диброву. Ведущий дал ей название «Жизнелюбие».

Ранее ростовчанин Дибров пожаловался на критиков в соцсетях.

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