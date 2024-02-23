Блогер подарила ростовчанину Диброву картину, нарисованную собственной грудью

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
После ухода из интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» журналист Дмитрий Дибров переключил свое внимание на другой, менее аналитический, зато более скандальный проект. Теперь вместе с Ольгой Бузовой он ведет шоу «Это нормально?», где вместе со знаменитостями разбирается в разных резонансных и эпатажных явлениях.
Так, героиней одного из выпусков шоу стала 48-летний блогер и художник из Новосибирска Юлия Ковал. Передачу посвятили обсуждению ее груди. Сибирячка рассказала, что сделала пластику и теперь ходит без бюстгальтера и даже рисует грудью картины.
Один из своих шедевров она преподнесла в подарок Диброву. Ведущий дал ей название «Жизнелюбие».
Ранее ростовчанин Дибров пожаловался на критиков в соцсетях.