«Чопик на чопике»: как ростовчане в Александровке спасают дом от аварийного состояния

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
По словам горожан, история пятиэтажного дома на проспекте 40-летия Победы, 63/11 в Ростове напоминает триллер.
Этот дом — бывшее общежитие водников «Парус». Знаменито оно тем, что в 2013 году подверглось бандитскому нападению.
«Это был попросту рейдерский захват», — вспоминают жители дома.
Тогда, по информации сайта одной из партий, вооруженные цепями и дубинками мужчины выталкивали жителей дома на улицу. А к тем, кто сопротивлялся, применяли слезоточивый газ.
Преступление оперативно пресекли представители правопорядка. Пострадавшим от силового принуждения и газового отравления оказали медицинскую помощь. А решение проблем общежития взяли на себя чиновники.
«Мы долго бились за наш дом. В итоге его передали в муниципальную собственность. Но после этого начались другие проблемы», — отмечает жительница дома Людмила, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
По словам собеседницы, с тех пор обслуживающие дом управляющие компании часто сменялись. Сперва была одна, которая обанкротилась. Потом другая, оказавшаяся фирмой-однодневкой. И так по кругу. Жители добавляют, что управляющие компании менялись, а люди исправно платили по счетам.
Собеседники уточняют, что сейчас обслуживанием дома занимается управляющая компания ООО «Астра». По словам людей, дом якобы приходит в упадок.
Жительница Марина рассказывает, что попытки записаться на прием к руководителю УК у них ни к чему не привели.
«Директор управляющей компании не идет с нами на контакт, сколько мы не пытались. Ссылается на сильную занятость. Куда только мы уже не обращались с жалобами, но это не помогает», — подчеркивает Марина.
«В преддверии зимы мы не видели опрессовки. Похоже, что наш дом даже не подготовили к зимнему периоду. Сейчас у нас сломался бойлер, и мы остались без горячего водоснабжения. Починить его должны были еще очень давно, он же весь — чопик на чопике», — добавляет Людмила.
По словам ростовчан, поломка бойлера в середине февраля привела к тому, что из холодных кранов полила горячая вода. Кипяток шел даже в унитазах.
«От горячей воды у людей „полетела“ сантехника, краны. Отопление еле теплилось, поскольку водозабор пошел неправильно. В итоге теплоснабжающая организация подвела к нам отопление. Сейчас более-менее потеплело. Но нас предупредили, что рисковать не будут и отключат бойлер. Иначе, дескать, может пострадать половина Александровки», — разъясняет Людмила.
Жители дома не понимают, что им делать дальше. Люди жалуются и на серьезное протекание кровли. По их словам, вода по перекрытиям достает уже до третьего этажа.
«В комнатах отходят обои, сыпется штукатурка, плавится и выходит из строя проводка», — возмущаются жильцы.
Люди подчеркивают, что козырек на центральном входе пребывает в таком состоянии, что попросту может рухнуть.
«И не дай бог на детей! Вот так мы и живем. Все, что можно сделать своими силами — делаем. Сами убираем этажи, сами меняем проводку, санузлы. Никого ни о чем не просим. Но оплачивая за содержание дома, хотелось бы видеть и работу управляющей компании. А они нам заявляют, что в доме много неплательщиков», — возмущаются жители дома.
Люди рассказывают, что хотят придать огласке ситуацию с домом. Тем более, что, на их взгляд, привести здание в порядок совсем не сложно. Нужно почистить и сделать водоотвод на крыше, заменить бойлер и козырек, а также выполнить текущий ремонт.
«Мы не хотим, чтобы наш дом довели до аварийного состояния. Пока еще его возможно отремонтировать и сохранить хотя бы до капитального ремонта. Капремонт нам якобы обещают в 2025 году. Но мы переживаем, как бы его не отодвинули», — делятся мнением жители.
Корреспондент RostovGazeta позвонил по указанному в открытых источниках мобильному номеру телефона управляющей компании ООО «Астра».
На звонок ответил мужчина, который раздраженно заявил, что это его номер телефона. Что к управляющей компании он не имеет и никогда не имел никакого отношения. А на вопрос о том, как его номер оказался в открытых источниках, ответил, что не знает.
Более того, по информации в Сети, ООО «Астра» обслуживает в Ростове лишь один дом — на переулке Островского.
Тем не менее, по указанному в квитанциях на оплату коммунальных услуг ИНН, проживающие в доме на проспекте 40-летия Победы, 63/11 действительно вносят платежи для ООО «Астра».
Нехитрый мониторинг показал, что номер мобильного телефона «Астра», которым располагают местные жители, принадлежит другой организации — УК «Заря». Однако, по открытым данным, УК «Заря» обслуживает другие дома в Ростове.
По данным информационной системы «СПАРК», обе компании имеют совершенно разных бенефициаров и руководителей.
По номеру телефона УК «Заря» корреспондента RostovGazeta уверили, что он действительно позвонил в управляющую компанию «Астра». Здесь также сообщили, что бойлер дома на проспекте 40-летия Победы, 63/11 ремонту не подлежит.
«Да, мы планируем его заменить. Рассчитываем, в среднем, что в течение двух недель нам его должны привезти», — сообщили на другом конце телефона.
На вопрос корреспондента о расхождениях с номером телефона в открытых источниках и почему для контакта с ООО «Астра» указан номер постороннего человека, оппонент ответить затруднилась.
«Но вы же меня как-то набрали? На „Астру“ же звонили? Понятия не имею, не могу объяснить. Надо посмотреть и проверить, что это за ошибки», — завершила разговор собеседница. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что проблемы с разрушающимися домами в Ростове осветили на федеральном уровне — в программе Первого канала.