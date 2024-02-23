«Чопик на чопике»: как ростовчане в Александровке спасают дом от аварийного состояния

«И не дай бог на детей! Вот так мы и живем. Все, что можно сделать своими силами — делаем. Сами убираем этажи, сами меняем проводку, санузлы. Никого ни о чем не просим. Но оплачивая за содержание дома, хотелось бы видеть и работу управляющей компании. А они нам заявляют, что в доме много неплательщиков», — возмущаются жители дома.