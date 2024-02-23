Экс-замглавы угрозыска Ростовской области пострадал от атаки беспилотника

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Зейдляев отвозил в зону боевых действий гуманитарную помощь. Однако колонну, в которой он ехал, атаковал БПЛА. Зейдляев получил осколочное ранение. Ему уже успели оказать помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Александр Зейдляев является полковником в отставке, в разные годы он занимал должности замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Ростовской области и начальника МО МВД Новочеркасска. Он успел отличиться в поимке печально известной банды амазонок.
Несколько лет назад он ушел из органов, затем занялся бизнесом и политикой. Зейдляев часто отвозит помощь участникам боевых действий на Украине и жителям фронтовой зоны.
Официальных сообщений об инциденте не поступало. Информация уточняется.
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