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Экс-замначальника угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев пострадал при атаке дрона на фронте

Экс-замглавы угрозыска Ростовской области пострадал от атаки беспилотника

23 февраля 2024, 09:31
Фото: Картинка для иллюстрации / 1MI
Экс-замначальника угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев пострадал при атаке дрона на фронте
Экс-замначальника угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев пострадал при атаке дрона на фронте, пишет со ссылкой на свои источники 1рнд.

Зейдляев отвозил в зону боевых действий гуманитарную помощь. Однако колонну, в которой он ехал, атаковал БПЛА. Зейдляев получил осколочное ранение. Ему уже успели оказать помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Александр Зейдляев является полковником в отставке, в разные годы он занимал должности замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Ростовской области и начальника МО МВД Новочеркасска. Он успел отличиться в поимке печально известной банды амазонок.

Несколько лет назад он ушел из органов, затем занялся бизнесом и политикой. Зейдляев часто отвозит помощь участникам боевых действий на Украине и жителям фронтовой зоны.

Официальных сообщений об инциденте не поступало. Информация уточняется.

Ранее депутат Госдумы Шолохов не поверил в искренность визита Киркорова в ДНР.

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