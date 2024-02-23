Экс-замглавы угрозыска Ростовской области пострадал от атаки беспилотника

Зейдляев отвозил в зону боевых действий гуманитарную помощь. Однако колонну, в которой он ехал, атаковал БПЛА. Зейдляев получил осколочное ранение. Ему уже успели оказать помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.