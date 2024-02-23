Газманов и SHAMAN: караоке-клубы в Ростове изменили репертуар к 23 февраля

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Посещаемость заведений вырастет примерно на 25-50%. Караоке-клубы уже добавили в репертуар патриотические и военные песни и даже подготовили тематические шоу-программы.
Среди наиболее популярных исполнителей патриотических песен в караоке назвали Олега Газманова, «Любэ» и SHAMAN и даже Ирину Аллегрову.
Управляющие заведений рассказали, что патриотические песни популярны в Ростове не только в военные праздники, но и в обычные дни. Связывают это с большим количеством военнослужащих в городе, которые часто приходят отдохнуть в караоке и спеть любимые композиции.
Напомним, в Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля.