rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Караоке-клубы в Ростове добавили патриотические песни в репертуар к 23 февраля

Газманов и SHAMAN: караоке-клубы в Ростове изменили репертуар к 23 февраля

23 февраля 2024, 07:42
Фото: pxhere.com
Караоке-клубы в Ростове добавили патриотические песни в репертуар к 23 февраля

Караоке-клубы в Ростове добавили патриотические песни в репертуар к 23 февраля

Наплыв посетителей ожидается в караоке-клубах в День защитника Отечества, пишет «РБК Ростов».

Посещаемость заведений вырастет примерно на 25-50%. Караоке-клубы уже добавили в репертуар патриотические и военные песни и даже подготовили тематические шоу-программы.

Среди наиболее популярных исполнителей патриотических песен в караоке назвали Олега Газманова, «Любэ» и SHAMAN и даже Ирину Аллегрову.

Власти запретили митинг в Ростове, запланированный на 23 февраля
Узнать подробнее

Управляющие заведений рассказали, что патриотические песни популярны в Ростове не только в военные праздники, но и в обычные дни. Связывают это с большим количеством военнослужащих в городе, которые часто приходят отдохнуть в караоке и спеть любимые композиции.

Напомним, в Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля.

Читайте также:
В Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраляВ Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраляСемейный психолог назвал пять худших подарков на 23 февраля
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Праздник#Последние новости Ростова на сегодня#День защитника Отечества
Подпишитесь
«Чопик на чопике»: как ростовчане в Александровке спасают дом от аварийного состояния
Сегодня, 05:53
В Ростове трехкратно увеличили выплаты горожанам на случай ЧС
Сегодня, 05:39
На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов
Вчера, 18:08
На ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей
Вчера, 17:26
В Ростовской области массово фиксируют вспышки африканской чумы свиней
Вчера, 16:41
«Доедут все»: как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега в 1933 году
Вчера, 19:34