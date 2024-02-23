Глава Новошахтинска Бондаренко попросил не путать его с мошенниками

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Бондаренко пожаловался, что ему регулярно звонят и пишут сотрудники администрации, а также руководители других организаций.
Однако Бондаренко утверждает, что не причастен к этому, и призвал коллег быть внимательнее и не вестись на уловки мошенников.
«Если я решу Вам написать, то сделаю это, как пользователь и со своего телефона», — говорит чиновник.
Он обратил внимание, что мошенник, пишущий от его имени, установил в мессенджере аватарку с фото Бондаренко. Однако у самого главы администрации установлена другая фотография.
«Не задумывайтесь, нажимайте на кнопку „Заблокировать“. Это пишу не я!» — заключил он.
Ранее ростовчанам назвали новые способы мошенничества с помощью нейросетей.