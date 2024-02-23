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Posted Сегодня, 18:29

Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Глава Новошахтинска посетовал, что вместо него подчиненным названивают мошенники

Глава Новошахтинска Бондаренко попросил не путать его с мошенниками

23 февраля 2024, 18:29
Фото: Telegram-канал Сергея Бондаренко
Глава Новошахтинска посетовал, что вместо него подчиненным названивают мошенники
Глава администрации Новошахтинска заявил, что не названивает коллегам ежедневно и попросил не путать его с мошенниками, сообщение появилось в его официальном Telegram-канале.

Бондаренко пожаловался, что ему регулярно звонят и пишут сотрудники администрации, а также руководители других организаций.

Однако Бондаренко утверждает, что не причастен к этому, и призвал коллег быть внимательнее и не вестись на уловки мошенников.

«Если я решу Вам написать, то сделаю это, как пользователь и со своего телефона», — говорит чиновник.

Он обратил внимание, что мошенник, пишущий от его имени, установил в мессенджере аватарку с фото Бондаренко. Однако у самого главы администрации установлена другая фотография.

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«Не задумывайтесь, нажимайте на кнопку „Заблокировать“. Это пишу не я!» — заключил он.

Ранее ростовчанам назвали новые способы мошенничества с помощью нейросетей.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Мошенники#Бондаренко#Происшествия
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