rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Система ПВО стала причиной грохота в небе над Ростовом

Губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля

23 февраля 2024, 12:18
Фото: Wikipedia.org
Система ПВО стала причиной грохота в небе над Ростовом
Система ПВО стала причиной грохота в небе над Ростовом, следует из заявления губернатора Василия Голубева.

Жителей Ростова-на-Дону сегодня около 14.38 мск напугал звук взрыва в небе. Грохот слышали в центре города, а также в Александровке и на Сельмаше.

«Грохот неожиданный!»: мощный звук взрыва напугал жителей Ростова 23 февраля
Узнать подробнее

Губернатор Василий Голубев дал объяснение, что по воздушным целям за пределами региона отработали подразделения ПВО. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

«У защитников не бывает выходных», — написал Голубев.

Напомним, утром 22 февраля Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили украинскую ракету над Ростовской областью. Произошедшее в военном ведомстве назвали попыткой террористической атаки.

Читайте также:
Власти Ростовской области объяснили взрывы в небе над региономПоявились кадры работы системы ПВО в Ростовской области по воздушным целямВСУ не будут атаковать Ростовскую область Taurus, но получат другие ракеты
#Общество#Город#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Взрыв#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Работа ПВО#Мощный взрыв#Система ПВО#Происшествия
Подпишитесь
«Грохот неожиданный!»: мощный звук взрыва напугал жителей Ростова 23 февраля
Сегодня, 12:06
В Ростове трехкратно увеличили выплаты горожанам на случай ЧС
Сегодня, 05:39
На Ростовскую область надвигаются морозы до -15 градусов
Вчера, 18:08
На ремонт Северного подъезда Ростова-на-Дону потратят 60,4 миллиона рублей
Вчера, 17:26
В Ростовской области массово фиксируют вспышки африканской чумы свиней
Вчера, 16:41
«Доедут все»: как в Ростове встречали участников Каракумского автопробега в 1933 году
Вчера, 19:34