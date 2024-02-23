Губернатор сделал заявление о работе ПВО в Ростове 23 февраля

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Жителей Ростова-на-Дону сегодня около 14.38 мск напугал звук взрыва в небе. Грохот слышали в центре города, а также в Александровке и на Сельмаше.
Губернатор Василий Голубев дал объяснение, что по воздушным целям за пределами региона отработали подразделения ПВО. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
«У защитников не бывает выходных», — написал Голубев.
Напомним, утром 22 февраля Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили украинскую ракету над Ростовской областью. Произошедшее в военном ведомстве назвали попыткой террористической атаки.