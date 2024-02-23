Крупнейший за 7 лет взрыв произошел на Солнце. Грозят ли магнитные бури Ростову

Астрономы обращают внимание, что сегодняшний взрыв зафиксирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что повышает риск удара по Земле. Если опасения ученых подтвердятся, то облака плазмы придут на орбиту нашей планеты уже в это воскресенье. Тогда сила магнитных бурь достигнет уровня G4 с полярными сияниями вплоть до юга страны, в том числе до Ростовской области.