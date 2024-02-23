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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Астрономы рассказали о влиянии на Ростов крупнейшего за 7 лет взрыва на Солнце

Крупнейший за 7 лет взрыв произошел на Солнце. Грозят ли магнитные бури Ростову

23 февраля 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney
Астрономы рассказали о влиянии на Ростов крупнейшего за 7 лет взрыва на Солнце

Астрономы рассказали о влиянии на Ростов крупнейшего за 7 лет взрыва на Солнце

В Ростове и регионе геомагнитное поле остается спокойным, следует из данных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В пятницу, 23 февраля, крупнейший по силе солнечный взрыв зарегистрировали на Солнце. Вспышке был поставлен высший балл. Она оказалась самой крупной с 2017 года.

Астрономы обращают внимание, что сегодняшний взрыв зафиксирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что повышает риск удара по Земле. Если опасения ученых подтвердятся, то облака плазмы придут на орбиту нашей планеты уже в это воскресенье. Тогда сила магнитных бурь достигнет уровня G4 с полярными сияниями вплоть до юга страны, в том числе до Ростовской области.

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Сейчас геомагнитная обстановка остается спокойной. Небольшое возбуждение поля прогнозировалось лишь в воскресенье, 25 февраля. Однако этот прогноз может поменяться после того, как ученые обработают новые данные.

Напомним, астроном Невский предупредил ростовчан о частых вспышках на Солнце в 2024 году. Он отметил, что на поверхности звезды демонстрируется больше пятен, чем ожидали ученые.

Ранее синоптик Ильин рассказал, чем опасно северное сияние в Ростовской области.

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