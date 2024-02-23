Крупнейший за 7 лет взрыв произошел на Солнце. Грозят ли магнитные бури Ростову

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В пятницу, 23 февраля, крупнейший по силе солнечный взрыв зарегистрировали на Солнце. Вспышке был поставлен высший балл. Она оказалась самой крупной с 2017 года.
Астрономы обращают внимание, что сегодняшний взрыв зафиксирован в опасной близости от линии Солнце-Земля, что повышает риск удара по Земле. Если опасения ученых подтвердятся, то облака плазмы придут на орбиту нашей планеты уже в это воскресенье. Тогда сила магнитных бурь достигнет уровня G4 с полярными сияниями вплоть до юга страны, в том числе до Ростовской области.
Сейчас геомагнитная обстановка остается спокойной. Небольшое возбуждение поля прогнозировалось лишь в воскресенье, 25 февраля. Однако этот прогноз может поменяться после того, как ученые обработают новые данные.
Напомним, астроном Невский предупредил ростовчан о частых вспышках на Солнце в 2024 году. Он отметил, что на поверхности звезды демонстрируется больше пятен, чем ожидали ученые.
Ранее синоптик Ильин рассказал, чем опасно северное сияние в Ростовской области.