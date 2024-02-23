Минимальный набор продуктов подорожал в Ростовской области за год

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В состав минимального набора продуктов входит 33 позиции продовольственных товаров. Среди них, например, хлеб, макароны, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, яйца и многое другое.
Росстат обновил данные о стоимости минимального набора продуктов в разных регионах страны, исходя из объема потребления продуктов питания и средних цен на них.
Так, в Ростовской области минимальный набор продуктов в расчете на месяц обойдется в 5656,41 рубля. Это на 1,2% больше, чем годом ранее.
В целом по России стоимость минимальной потребительской корзины составила 6016,95 рубля. Рост показателя составил 1,6% год к году.
В соседнем Краснодарском крае минимальный набор продуктов обойдется и того дороже — в 6168,78 рубля — на 1,4% больше, чем годом ранее.
Напомним, свинина, говядина и баранина резко подорожали в Ростовской области перед праздниками.