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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области составляет 5656,41 рубля

Минимальный набор продуктов подорожал в Ростовской области за год

23 февраля 2024, 10:49
Фото: 1MI
Стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области составляет 5656,41 рубля
Стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области составляет 5656,41 рубля, сообщает Ростовстат.

В состав минимального набора продуктов входит 33 позиции продовольственных товаров. Среди них, например, хлеб, макароны, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, яйца и многое другое.

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Росстат обновил данные о стоимости минимального набора продуктов в разных регионах страны, исходя из объема потребления продуктов питания и средних цен на них.

Так, в Ростовской области минимальный набор продуктов в расчете на месяц обойдется в 5656,41 рубля. Это на 1,2% больше, чем годом ранее.

В целом по России стоимость минимальной потребительской корзины составила 6016,95 рубля. Рост показателя составил 1,6% год к году.

В соседнем Краснодарском крае минимальный набор продуктов обойдется и того дороже — в 6168,78 рубля — на 1,4% больше, чем годом ранее.

Напомним, свинина, говядина и баранина резко подорожали в Ростовской области перед праздниками.

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