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Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области

Один погиб и трое пострадали из-за водителя без прав в Ростовской области

23 февраля 2024, 11:51
Фото: Управление ГИБДД Ростовской области
Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области
Ребенок погиб в ДТП в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в поселке Орловский поздней ночью 22 февраля. Там 18-летний водитель Toyota, выезжая со второстепенной улицы на главную, не предоставил дорогу ВАЗ 21101. В результате иномарка смяла боковую часть ВАЗ. От последней осталась лишь груда металла.

В результате столкновения умерла 16-летняя пассажирка ВАЗ. Травмы получили и другие три пассажира той же легковушки, среди них 10-летний ребенок. Сейчас они находятся в больнице.

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Уточняется, что у водителя Toyota, виновного в ДТП, не было прав на управление авто.

Теперь расследованием происшествия занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля.

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