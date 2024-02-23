Один погиб и трое пострадали из-за водителя без прав в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Авария произошла в поселке Орловский поздней ночью 22 февраля. Там 18-летний водитель Toyota, выезжая со второстепенной улицы на главную, не предоставил дорогу ВАЗ 21101. В результате иномарка смяла боковую часть ВАЗ. От последней осталась лишь груда металла.
В результате столкновения умерла 16-летняя пассажирка ВАЗ. Травмы получили и другие три пассажира той же легковушки, среди них 10-летний ребенок. Сейчас они находятся в больнице.
Уточняется, что у водителя Toyota, виновного в ДТП, не было прав на управление авто.
Теперь расследованием происшествия занимаются правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области устроят облавы на пьяных водителей 23 февраля.