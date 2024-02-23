Оснащенность донского региона лесопожарной техникой составила 100 процентов

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
За это время количество лесопожарной и лесохозяйственной техники в Ростовской области возросло на 263 единицы, а сумма выделенных средств на технику и оборудование превысила 180,7 млн рублей.
По словам специалистов, в настоящее время оснащенность лесохозяйственной техникой и оборудованием составляет 92,6%, а лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 100% покрывает данную потребность.
С начала реализации проекта в подведомственные учреждения минприроды «Лес» поступили 38 малых лесопожарных комплексов, 11 лесопожарных комплексов, 11 универсальных лесопожарных модулей на базе тракторов, две моторные лодки и два мотовездехода, а также иное оборудование позволяющее реализовывать мероприятия по охране лесов от пожаров.
Федеральным проектом предусмотрено увеличение площади лесовосстановления и увеличения количества выращенного посадочного материала. Для выполнения этих показателей в учреждения «Лес» поставлено 122 единицы лесохозяйственного оборудования, в том числе лесные культиваторы, тракторы, лесопосадочные машины и посадочные трубы.
Глава минприроды региона Михаил Фишкин отмечает, что укрепление материально-технической базы является основой для обеспечения устойчивого развития лесохозяйственной деятельности.
— Приобретенная техника позволяет эффективнее выполнять лесопосадочные и агротехнические работы, выполнять мероприятия по охране лесов, в том числе от пожаров и незаконных рубок, — поясняет министр природных ресурсов и экологии донского края.
О необходимости технического обеспечения говорит и статистика. Только за прошлый год количество лесных пожаров на землях лесного фонда региона сократилось более чем в 4,5 раза, а площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда региона составила 1900 гектаров.