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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Оснащенность донского региона лесопожарной техникой составила 100 процентов

Оснащенность донского региона лесопожарной техникой составила 100 процентов

23 февраля 2024, 11:28
Фото: Правительство Ростовской области
За последние годы технический парк лесного хозяйства Ростовской области значительно обновился. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который реализуется в регионе с 2019 года.

За это время количество лесопожарной и лесохозяйственной техники в Ростовской области возросло на 263 единицы, а сумма выделенных средств на технику и оборудование превысила 180,7 млн рублей.

По словам специалистов, в настоящее время оснащенность лесохозяйственной техникой и оборудованием составляет 92,6%, а лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 100% покрывает данную потребность.

С начала реализации проекта в подведомственные учреждения минприроды «Лес» поступили 38 малых лесопожарных комплексов, 11 лесопожарных комплексов, 11 универсальных лесопожарных модулей на базе тракторов, две моторные лодки и два мотовездехода, а также иное оборудование позволяющее реализовывать мероприятия по охране лесов от пожаров.

Федеральным проектом предусмотрено увеличение площади лесовосстановления и увеличения количества выращенного посадочного материала. Для выполнения этих показателей в учреждения «Лес» поставлено 122 единицы лесохозяйственного оборудования, в том числе лесные культиваторы, тракторы, лесопосадочные машины и посадочные трубы.

Глава минприроды региона Михаил Фишкин отмечает, что укрепление материально-технической базы является основой для обеспечения устойчивого развития лесохозяйственной деятельности.

— Приобретенная техника позволяет эффективнее выполнять лесопосадочные и агротехнические работы, выполнять мероприятия по охране лесов, в том числе от пожаров и незаконных рубок, — поясняет министр природных ресурсов и экологии донского края.

О необходимости технического обеспечения говорит и статистика. Только за прошлый год количество лесных пожаров на землях лесного фонда региона сократилось более чем в 4,5 раза, а площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда региона составила 1900 гектаров.

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