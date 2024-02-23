Оснащенность донского региона лесопожарной техникой составила 100 процентов

О необходимости технического обеспечения говорит и статистика. Только за прошлый год количество лесных пожаров на землях лесного фонда региона сократилось более чем в 4,5 раза, а площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда региона составила 1900 гектаров.