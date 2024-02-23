Подачу воду ограничат на сутки в Ростове 27 февраля

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Ограничение продлится с 08.00 утра 27 февраля до 08.00 утра 28 февраля. Запастись водой придется жильцам домов в границах от Шолохова до Ченцова, от 14-й линии до 20-й линии, в районе НИИ онкологии, 14-й линии и Шолохова, 64А.
Отключение воды объяснили необходимостью обновления коммуникаций на 18-й линии. Работы там будет проводить водоканал города. Для оперативности в них задействуют две бригады из восьми человек и шести единиц техники.
Напомним, также на следующей неделе запланированы отключения света по всему городу. Они продлятся от нескольких часов до нескольких дней и также связаны с плановыми работами на оборудовании.
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