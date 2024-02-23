Ростовчанин Баста заработал на ресторанах почти 200 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Баста владеет 20 ресторанами Frank by. Чистая прибыль заведений в прошлом году выросла на 62% и составила 198 миллионов рублей. Выручка же ресторанов увеличилась до 217 миллионов рублей.
Однако рэпер владеет лишь 15% от общей доли бизнеса. Остальные 85% принадлежат его партнерам.
Отметим, что рестораны Басты открыты в восьми городах страны. Один из них расположен в его родном Ростове-на-Дону.
Ранее стало известно, что спонсируемый Бастой футбольный клуб СКА Ростов отказывается от профессионального статуса.