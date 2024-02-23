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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Ресторанный бизнес принес ростовскому музыканту Басте многомиллионный доход

Ростовчанин Баста заработал на ресторанах почти 200 миллионов рублей

23 февраля 2024, 15:22
Фото: wikipedia.org
Ресторанный бизнес принес ростовскому музыканту Басте многомиллионный доход
Ресторанный бизнес принес ростовскому музыканту Басте (Василий Вакуленко) многомиллионный доход, пишет «Комсомольская правда».

Баста владеет 20 ресторанами Frank by. Чистая прибыль заведений в прошлом году выросла на 62% и составила 198 миллионов рублей. Выручка же ресторанов увеличилась до 217 миллионов рублей.

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Однако рэпер владеет лишь 15% от общей доли бизнеса. Остальные 85% принадлежат его партнерам.

Отметим, что рестораны Басты открыты в восьми городах страны. Один из них расположен в его родном Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, что спонсируемый Бастой футбольный клуб СКА Ростов отказывается от профессионального статуса.

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