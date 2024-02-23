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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Рэпер Tigga (Тигран Гаспарян) презентовал трек в поддержку участников СВО

Ростовский рэпер, потерявший на СВО дядю и друга, написал трек для бойцов

23 февраля 2024, 13:29
Фото: ВКонтакте Тигран Гаспарян
Рэпер Tigga (Тигран Гаспарян) презентовал трек в поддержку участников СВО
Рэпер Tigga (Тигран Гаспарян) презентовал трек в поддержку участников СВО, музыку и короткое видео к ней он разместил в своих социальных сетях.

Трек «Молюсь» исполнитель выпустил в День защитников Отечества. Он посвящен бойцам, участвующим в СВО и тем, кто погиб на поле боя.

1рнд пишет, что Гаспарян потерял на фронте дядю и друга. Эмоции от трагедии и стали почвой для написания трека.

«Решил духовно, через песню, поддержать пацанов, которые служат. Надеюсь, им понравится», — говорит Гаспарян.

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Музыкант и сам часто ездит во фронтовую зону, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам и местным жителям.

Ранее сообщалось, что экс-замначальника угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев пострадал после атаки беспилотника в зоне спецоперации.

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