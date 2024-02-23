Ростовский рэпер, потерявший на СВО дядю и друга, написал трек для бойцов

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Трек «Молюсь» исполнитель выпустил в День защитников Отечества. Он посвящен бойцам, участвующим в СВО и тем, кто погиб на поле боя.
1рнд пишет, что Гаспарян потерял на фронте дядю и друга. Эмоции от трагедии и стали почвой для написания трека.
«Решил духовно, через песню, поддержать пацанов, которые служат. Надеюсь, им понравится», — говорит Гаспарян.
Музыкант и сам часто ездит во фронтовую зону, чтобы передать гуманитарную помощь бойцам и местным жителям.
Ранее сообщалось, что экс-замначальника угрозыска Ростовской области Александр Зейдляев пострадал после атаки беспилотника в зоне спецоперации.