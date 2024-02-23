Сколько стоит бушлат из Ростова, который подарили Владимиру Путину

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
На днях Владимиру Путину на форуме Агентства стратегических инициатив подарили бушлат авторства ростовского бренда одежды. Президент примерил бушлат и пообщался с дизайнером компании.
На сайте бренда указывается, что бушлат стоит 20,5 тысячи рублей. За товаром бывает на месяцы и тысячи человек, так как вещь часто рекламируют знаменитости.
Сам Владимир Путин, примеряя бушлат, намекнул, что это также станет отличной рекламой.
Ранее президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.