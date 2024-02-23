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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Стало известно, сколько стоит бушлат из Ростова, подаренный Путину

Сколько стоит бушлат из Ростова, который подарили Владимиру Путину

23 февраля 2024, 14:51
Фото: pxhere.com
Стало известно, сколько стоит бушлат из Ростова, подаренный Путину

Стало известно, сколько стоит бушлат из Ростова, который подарили Путину

Стоимость оверсайз бушлата от ростовских дизайнеров, подаренного президенту Владимиру Путину, составляет 20,5 тысячи рублей, сообщается на сайте бренда.

На днях Владимиру Путину на форуме Агентства стратегических инициатив подарили бушлат авторства ростовского бренда одежды. Президент примерил бушлат и пообщался с дизайнером компании.

Бушлат, подаренный ПутинуБушлат, подаренный Путину
Бушлат, подаренный Путину
Фото: rostovgazeta.ru

На сайте бренда указывается, что бушлат стоит 20,5 тысячи рублей. За товаром бывает на месяцы и тысячи человек, так как вещь часто рекламируют знаменитости.

Сам Владимир Путин, примеряя бушлат, намекнул, что это также станет отличной рекламой.

Ранее президент России Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus.

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