Сотни жителей Ростова оставят без электричества в конце февраля

В понедельник, 26 февраля, ограничения коснутся домов по адресам Стачки 23/48; Селиванова 1- 9, 2-32; Ильича 1-59, 2-32; Радищева 1-7, 2-10; Металлургическая 38-42, 41-45; Шолохова 109-115 и Петрашевского 36-48, 87-105, 48/23, 105/1. Света там не будет с 09.00 до 16.00. На час дольше ограничения в этот день продлятся по адресам Солидарности 211-221, 184-208; Детская 186- 196, 211-221; Новокубанский 9-51, 22-76; Вагулевского 31-53, 20-44; Балашовская 1-7, 2-8; Вагонный 2-12, 3-19, а также 1-й проезд 1-17, 2-26.