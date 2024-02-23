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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Из-за работ на объектах электроснабжения в Ростове пройдут массовые отключения света

Сотни жителей Ростова оставят без электричества в конце февраля

23 февраля 2024, 07:13
Фото: pxhere.com
Из-за работ на объектах электроснабжения в Ростове пройдут массовые отключения света
Из-за работ на объектах электроснабжения в Ростове пройдут массовые отключения света, предупредили в городской администрации.

Энергетики будут проверять оборудование. Работы продлятся с 26 февраля по 1 марта. Отключения света в связи с этим могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Электричество в последнем случае будут включать лишь ближе к вечеру.

В понедельник, 26 февраля, ограничения коснутся домов по адресам Стачки 23/48; Селиванова 1- 9, 2-32; Ильича 1-59, 2-32; Радищева 1-7, 2-10; Металлургическая 38-42, 41-45; Шолохова 109-115 и Петрашевского 36-48, 87-105, 48/23, 105/1. Света там не будет с 09.00 до 16.00. На час дольше ограничения в этот день продлятся по адресам Солидарности 211-221, 184-208; Детская 186- 196, 211-221; Новокубанский 9-51, 22-76; Вагулевского 31-53, 20-44; Балашовская 1-7, 2-8; Вагонный 2-12, 3-19, а также 1-й проезд 1-17, 2-26.

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Во вторник, 27 февраля, с 09.00 до 16.00 электричество отключат на Петрашевского 48/23, 105/1, 36-48, 87-105; Стачки 21, 21А, 23/8, 23/48. В этот же день, но до 17.00 не будет света по адресам 40-летия Победы 37-57; Вагулевского 31-53, 20-44; Балашовская 1-7, 2-8 и Вагонный 2-12, 3-19.

Наконец, в среду, 28 февраля, к отключениям стоит приготовиться жильцам домов на Налбандяна 91- 95, 82-84; Ченцова 96-104, 31; 4-я линия 36-82, 41-87; Вагулевского 31-53, 20-44; Балашовская 1-7, 2-8 и Вагонный 2-12, 3-19. Ограничения там продлятся с 09.00 до 17.00.

На 29 февраля и 1 марта никаких плановых работ не запланировано.

Напомним, на предстоящих выходных также запланированы отключения света.

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