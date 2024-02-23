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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Грохот в небе услышали ростовчане днем 23 февраля

«Грохот неожиданный!»: мощный звук взрыва напугал жителей Ростова 23 февраля

23 февраля 2024, 12:06
Фото: 1MI
Грохот в небе услышали ростовчане днем 23 февраля

Мощный звук взрыва напугал жителей Ростова 23 февраля

Грохот в небе услышали ростовчане днем 23 февраля, об этом они пишут в социальных сетях.

Около 14.38 мск звук, похожий на взрыв, прогремел над Ростовом. Об этом сообщили жители центра города, Александровки и Сельмаша.

«Среди ясного неба. Такой грохот неожиданный», «Аж стекла задрожали. Очень сильный взрыв», — пишут ростовчане.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее проинформировал, что грохот в небе связан с работой ПВО по целям за пределами региона.

«У защитников не бывает выходных», — заключил он, попросив земляков сохранять спокойствие.

Напомним, утром 22 февраля силы ПВО сбили над Ростовской областью ракету.

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