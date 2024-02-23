«Грохот неожиданный!»: мощный звук взрыва напугал жителей Ростова 23 февраля

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Около 14.38 мск звук, похожий на взрыв, прогремел над Ростовом. Об этом сообщили жители центра города, Александровки и Сельмаша.
«Среди ясного неба. Такой грохот неожиданный», «Аж стекла задрожали. Очень сильный взрыв», — пишут ростовчане.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее проинформировал, что грохот в небе связан с работой ПВО по целям за пределами региона.
«У защитников не бывает выходных», — заключил он, попросив земляков сохранять спокойствие.
Напомним, утром 22 февраля силы ПВО сбили над Ростовской областью ракету.